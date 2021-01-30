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Бизнес

Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году

Для отечественного футбола 2021-й — особенный год. Именно в этом году исполняется ровно сто лет, как появился великий вид спорта в нашей стране.

21 марта 1921 года в Пишпеке (ныне — Бишкек) состоялся товарищеский матч между городской командой и футболистами города Верный (ныне — Алматы).

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды гостей, но счет — это не главное. Ведь с этой даты начинается славная история кыргызского футбола.

История, к сожалению, не сохранила для нас ни авторов забитых голов, ни имена участников исторического первого матча. Но можно не сомневаться, что первооткрыватели футбола на нашей Родине по-настоящему гордились бы своими последователями, вложившими душу и сердце в развитие и популяризацию футбола в Кыргызской Республике.

За целый век в футбольной истории немало мастеров кожаного мяча принесли славу отечественному футболу, стали примером для юных игроков. За этот век было множество побед и обидных поражений, радовались и переживали, но никогда не оставались равнодушными. Ведь футбол поистине уникален — полюбив однажды, ты с ним навсегда!

В 2021 году все соревнования и мероприятия, которые пройдут под эгидой Кыргызского футбольного союза и ассоциаций, будут посвящены 100-летнему юбилею кыргызского футбола.

И это далеко не все— сделаем этот футбольный год уникальным! Вместе вперед!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181717/
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