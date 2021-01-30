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Бизнес

МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году

В своем последнем январском обзоре мировой экономики Международный валютный фонд спрогнозировал впечатляющий 11,5-процентный рост экономики Индии в 2021 году, что сделало страну единственной крупной экономикой мира, продемонстрировавшей двузначный рост на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Hindustan Times.

Как отмечается, прогноз МВФ в отношении Индии отражает уверенное восстановление экономики, рост которой, согласно оценкам, сократился на 8 процентов в 2020-м из-за пандемии.

Следующим по темпу прогнозируемого роста экономики идет Китай с 8,1 процента, за ним следуют Испания (5,9 процента) и Франция (5,5 процента).

Согласно МВФ, рост экономики Индии в 2022 году ожидается на уровне 6,8 процента.

«Хотя недавнее одобрение применения вакцин и вселило надежды на изменения в лучшую сторону к концу этого года, новые волны и новые штаммы вируса вызывают озабоченность в отношении перспектив. В условиях исключительной неопределенности рост мировой экономики прогнозируется на уровне 5,5 процента в 2021-м и на 4,2 процента в 2022-м», — цитирует МВФ издание.

Согласно последним прогнозам, Индия вернет себе статус самой быстроразвивающейся экономики мира.

В начале января директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Индия «на самом деле предприняла очень решительные действия, очень решительные шаги для борьбы с пандемией и устранения ее экономических последствий».

По ее словам, Индия ввела достаточно жесткий режим изоляции для страны с такой численностью и плотностью населения.

«Мы видим, что переходный период в сочетании с поддержкой государства, похоже, прошел хорошо. Показатели экономики в Индии находятся почти на том же уровне, что и до коронавируса, а это означает, что экономическая деятельность значительно оживилась», — заметила глава МВФ.

Как отмечается, Кристалина Георгиева высоко оценила шаги, предпринятые правительством Индии в сфере денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181682/
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