Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане

Предприниматели, которые в кризис смогли вырасти в доходе, рассказали, как они это сделали. Мы собрали для вас истории реального бизнеса, который смог адаптироваться даже в условиях карантина и ограничений.

Алтынай, владелица магазина Zaym_kg. Продают телефоны в рассрочку. В марте 2020 года во время пандемии их единственную точку в ГУМе закрыли сначала на две недели, но в итоге все затянулось на долгие месяцы. Что делать? Правильный ответ — уходить в онлайн-торговлю. Алтынай подключила рекламу, оформила «Бизнес-профиль» и полностью ушла в онлайн-продажи. «Во время карантина Lalafo являлся основным источником клиентов». В Lalafo больше всего нравится, что не нужно иметь специальных знаний«, — говорит она. Планы на 2021-й у Алтынай амбициозные — открыть точки в регионах и привлекать клиентов через Lalafo.

Бектур, руководитель компании Good Master. Занимаются ремонтом жилых и нежилых зданий. Во время карантина и сейчас у компании три источника клиентов: партнеры, сарафанное радио и сервис Lalafo. «Мы купили «Бизнес-профиль» на Lalafo сначала на полгода, потом решили продлить на год, потому что увидели реальные результаты, звонки и заказы. «Бизнес-профиль» дает нам возможность развивать свой бренд», — говорит Бектур.

Бахтияр, директор компании Bahh production. Продают аудио- и видеотехнику, а также сдают в аренду. Уже четыре года работают с Lalafo и благодаря статистике в «Бизнес-профиле» знают, откуда приходят клиенты. Бахтияр пользуется «Бизнес-профилем» и VIP-услугой.

Никита, владелец магазина Electro_Svet, также за время пандемии решил перейти в онлайн-торговлю. Рассказывает, что они получают ежедневно 10-15 звонков с Lalafo, пользуются такими продуктами, как «Бизнес-профиль», VIP и «Реклама». Планируют и дальше делать упор на интернет-продвижение.

Абдулла, директор компании «Европаркет». Фирма на рынке Кыргызстана уже семь лет, продают напольные покрытия и двери. Говорит, что с Lalafo приходит 70 процентов клиентов. Они используют «Бизнес-профиль» и «Рекламу» на Lalafo. Услуга «Реклама» Абдулле нравится тем, что она таргетируется на нужную аудиторию и всегда попадает в яблочко! В планах у компании «Европаркет» расширение в регионы.

Карантин показал, что бизнесу нужно выходить как можно больше на онлайн-площадки, чтобы найти новую аудиторию, увеличить обороты, выйти на другие рынки, оптимизировать рабочие процессы.

И самое важное — при принятии решения выхода в онлайн выбирайте только проверенных и крупных партнеров, которые помогут вам развивать бизнес на новой онлайн-территории!

Обойдите конкурентов, подключите «БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ» на Lalafo!