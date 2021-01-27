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Бизнес

Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»

В магазинах сетей Globus и «Народный» сегодня нет дефицита куриных яиц. Об этом 24.kg сообщил представитель торговых сетей.

Перебои с поставками действительно случаются, но магазины стараются максимально удовлетворить спрос покупателей. С утра полки магазинов обязательно заполнены товаром, но в течение дня почти все раскупают. Поэтому к вечеру возможно отсутствие некоторых товаров в отдельных магазинах.

Сейчас Globus и «Народный» ищут варианты для импорта яиц из России и закупа у местных производителей, чтобы предоставить покупателю лучшую цену.

«Перебои с поставками куриных яиц возникли еще осенью 2020 года, когда в Казахстане началась вспышка птичьего гриппа. Многие фабрики в РК тогда закрылись, а местные производители куриных яиц стали поставлять часть товара соседям», — рассказал представитель сетей Globus и «Народный».

Дефицит куриных яиц у соседей привел не только к перебоям с поставками товара, но и к росту цен.

Скачок цен — временное явление. Как только в Казахстане закончится вспышка птичьего гриппа и фабрики заработают в прежнем режиме, ситуация стабилизируется. Но сейчас торговым сетям нужно удержать цены хотя бы на сегодняшнем уровне.

Торговые сети Globus и «Народный» готовы закупать яйцо у тех казахских фабрик, которые возобновили работу. Но для завоза нужно разрешение от Министерства сельского хозяйства. Компания обратилась к ведомству с официальном запросом еще 15 января и сейчас ждет их ответа. Как только Минсельхоз даст добро, в Кыргызстан снова начнут поставлять куриные яйца из Казахстана, как делали это раньше.

Приоритетной задачей нашей сети является сдерживание цен для конечного покупателя.

«Наш коммерческий отдел ведет переговоры с местными производителями об удержании цен. Но местные компании не могут полностью выполнить заявки наших магазинов. Сейчас мы рассматриваем возможность импорта яиц из России. Это позволит решить проблему временного дефицита и предоставить лучшую цену покупателю», — заключил представитель сетей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181390/
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