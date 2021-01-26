Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE

Плановые работы по улучшению охвата и пропускной способности 4G LTE-сети Мобильного оператора О! проведены еще в 145 населенных пунктах. Главная задача технических специалистов компании заключается в расширении емкости сети в условиях стремительного роста передачи данных, который происходит за счет все большего потребления интернет-услуг, распространения цифровых сервисов и развития интернета вещей.

Сотни тысяч жителей следующих городов и сел уже могут ощутить обновленное качество сигнала и скорости мобильного интернета:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Канте и Кара-Балте, на территории аэропорта «Манас», на дачах «Восход», в жилмассиве «Ак-Ордо», в селах Алмалуу, Джол-Булак, Предтеченка, Ильичевское, Джаны-Джол, Панфиловское, Гавриловка, Дачи-Су, Достук, Сокулук, Первомайское, Дмитриевка, Крупское;

в городах Бишкеке, Канте и Кара-Балте, на территории аэропорта «Манас», на дачах «Восход», в жилмассиве «Ак-Ордо», в селах Алмалуу, Джол-Булак, Предтеченка, Ильичевское, Джаны-Джол, Панфиловское, Гавриловка, Дачи-Су, Достук, Сокулук, Первомайское, Дмитриевка, Крупское; Иссык-Кульская область: в селах Кара-Шаар, Кек-Мойнок, Первое, Кабак;

в селах Кара-Шаар, Кек-Мойнок, Первое, Кабак; Нарынская область : в селах Бирлик, Кара-Суу, Джер-Кечкю, Жанчар (Ак-Кыя), Ара-Кол, Кочкорка;

: в селах Бирлик, Кара-Суу, Джер-Кечкю, Жанчар (Ак-Кыя), Ара-Кол, Кочкорка; Таласская область : в селах Бакай-Ата, Туйте, Ынтымак, Аманбаево, Кызыл-Адыр, Кек-Сай, Покровка, Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз;

: в селах Бакай-Ата, Туйте, Ынтымак, Аманбаево, Кызыл-Адыр, Кек-Сай, Покровка, Уч-Коргон, Кызыл-Джылдыз; Джалал-Абадская область: в городах Кербене, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Кочкор-Ате, в селах Совет-Сай, Джети-Кошкон, Тоскоол, Талаа-Булак, Кашка-Терек, Атай, имени Карла Маркса, Табылгыты, Чет-Булак, Тотия, Товар-Сай, имени Фрунзе, Шекафтар, Ак-Добо, Таш-Кутчу, Достук, Ак-Коргон, Кашкалак, Ажек, Баястан, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Гумхана, Абдраимова, Базар-Коргон, Шыдыр, Джаны-Арык, Кум, Комсомол, Бек-Абад, Сафаровка, Сузак, Кызыл-Багыш, Октябрьское, Кумуш-Азиз, Джийде, Масадан, Ырыс, Арал-Сай, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Орто-Азия, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык;

в городах Кербене, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Кочкор-Ате, в селах Совет-Сай, Джети-Кошкон, Тоскоол, Талаа-Булак, Кашка-Терек, Атай, имени Карла Маркса, Табылгыты, Чет-Булак, Тотия, Товар-Сай, имени Фрунзе, Шекафтар, Ак-Добо, Таш-Кутчу, Достук, Ак-Коргон, Кашкалак, Ажек, Баястан, Сайдыкум, Деш, Хаджир-Абад, Турпак-Коргон, Гумхана, Абдраимова, Базар-Коргон, Шыдыр, Джаны-Арык, Кум, Комсомол, Бек-Абад, Сафаровка, Сузак, Кызыл-Багыш, Октябрьское, Кумуш-Азиз, Джийде, Масадан, Ырыс, Арал-Сай, Ленинское, Качкынчы, Кызыл-Суу, Орто-Азия, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык; Ошская область : в городах Оше, Ноокате, а также в селах Талды-Суу, Дароот-Коргон, Кызыл-Туу, Гульча, Кызыл-Булак, Шералы, Кен-Джылга, Тогуз-Булак, Кенеш, Кара-Шоро, Боз-Караган, Арпа-Тектир, Дыйкан-Кыштак, Фуркат, Октябрь, Чагыр, Озгур, Жаны-База, Таштак, Арбын, Барын, Борбаш, Куу-Майдан, Ак-Булак, Джар-Коргон, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Дон-Кыштак, Джаны-Ноокат, Кызыл-Тейит, Фрунзе, Кыргыз-Ата, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Большевик, имени Калинина, Кызыл-Булак, Курбу-Таш;

: в городах Оше, Ноокате, а также в селах Талды-Суу, Дароот-Коргон, Кызыл-Туу, Гульча, Кызыл-Булак, Шералы, Кен-Джылга, Тогуз-Булак, Кенеш, Кара-Шоро, Боз-Караган, Арпа-Тектир, Дыйкан-Кыштак, Фуркат, Октябрь, Чагыр, Озгур, Жаны-База, Таштак, Арбын, Барын, Борбаш, Куу-Майдан, Ак-Булак, Джар-Коргон, Гюльстан, Кызыл-Тейит, Дон-Кыштак, Джаны-Ноокат, Кызыл-Тейит, Фрунзе, Кыргыз-Ата, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Большевик, имени Калинина, Кызыл-Булак, Курбу-Таш; Баткенская область: в городах Кызыл-Кие, Исфане и в селах Алга, Таян, Гайрат, Караван, Жаны-Жер, Халмион, Кара-Бак, Коргон, Кара-Суу, Чарбак-Сай, Кулунду.

«Цифровые привычки наших абонентов постоянно меняются в сторону большего потребления интернета. Поэтому нам важно создавать для наших абонентов ту цифровую экосреду, к которой они привыкли, обеспечивать высокий уровень сервиса и качества мобильного интернета. Даже в режиме сложной эпидемиологической ситуации мы сохранили прежний уровень сервиса — дали возможность учиться, работать, общаться. Продолжаем и дальше активно строить сеть», — сообщил Антон Коваленко, технический директор Мобильного оператора О!.

Мобильный оператор О! — лидер по покрытию и емкости сети 4G LTE в Кыргызстане, в зоне охвата которой проживают более 98 процентов населения страны. Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.