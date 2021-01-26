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Бизнес

Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?

Последние дни 2020 года ознаменовались событием в финансовой сфере Кыргызской Республики, которое может интересно повлиять на банковский рынок. Jýsan Bank приобрел акции «АТФБанка», материнской компании ОАО «Оптима Банк» в Кыргызстане. Как это отразится на «Оптиме»?

В «Оптима Банке» уверены, что укрепление материнской компании, «АТФБанка», и вхождение в сильную финансовую группу Jýsan означает для банка дополнительное подтверждение надежности и ускоренное развитие новых цифровых сервисов.

Состав правления «Оптима Банка» остается неизменным и продолжает работу по устойчивому стратегическому развитию.

В банке созданы привлекательные условия по кредитованию малого и среднего бизнеса, а также действуют программы корпоративного кредитования. Открыты два новых офиса в центре Бишкека, расширена сеть терминалов и банкоматов.

2020 год был непростым для страны, в частности для банковского сектора, но все-таки стал успешным для «Оптима Банка»: он сохранил позицию лидера с долей рынка по активам 15 процентов, по кредитному портфелю — 17 процентов, по депозитной базе — 16 процентов и по чистой прибыли 16 процентов. Дополнительно к внушительным успехам в финансовом плане «Оптима Банк» по итогам года в 10-й раз получил почетное звание «Банк № 1» в Кыргызстане по результатам международного фестиваля-конкурса «Выбор года».

Мы получаем новую энергию для дальнейшего успешного развития банка, расширения продуктового ряда и улучшения качества обслуживания. Мы будем уверенно идти по пути совершенствования банковских услуг в Кыргызстане и бережно вести за собой наших клиентов.

Председатель правления ОАО «Оптима Банк» Бейбут Капышев
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181231/
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