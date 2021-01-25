Подключайте тариф M2M для «умных» устройств

Улучшенный тариф «Умное устройство» от Мобильного оператора О! продолжает помогать миру машин «общаться» между собой. В тариф ежемесячно включены 100 SMS, 10 минут для звонков в сети О! и 200 мегабайт, после окончания которых интернет не тарифицируется.
Если у вас «умный» дом или бизнес, который требует новейших решений, то тариф М2М «Умное устройство» для вас. Смотрите видеообзор обо всех возможностях спецпредложения:
M2M (machine-to-machine) — это решения, в основе которых заложено общение различных датчиков, счетчиков, сенсоров и прочего «железа» между собой на основе беспроводной связи. Такие «умные» машины успешно работают в самых разнообразных сферах:
- Банки и платежные системы (решения для соединения банкоматов, терминалов оплаты и других устройств с корпоративными IT-системами клиента);
- Транспорт и логистика (решения для мониторинга автопарка, грузоперевозок, городского и муниципального транспорта);
- Безопасность (решения по охране стационарных/подвижных объектов, видеонаблюдение);
- Технологические АСУ (автоматизированные системы управления) промышленных предприятий (энергетика, ЖКХ);
- Потребительская электроника и другие отрасли.
Почему это удобно:
- M2M SIM-карты износостойкие и выдерживают нагрузку в сложных климатических или производственных условиях.
- Можно подключиться удаленно почти где угодно, даже когда кабель до места провести почти невозможно.
- Вы будете получать данные о показателях счетчиков и количестве расходных материалов в режиме реального времени.
- Сможете узнавать о неисправности оборудования и нецелевом использовании транспорта без выезда на место.
- Сократите расходы за счет более ответственного поведения сотрудников.
- Обеспечите бесперебойный обмен данными между оборудованием.
Тарифом удобно управлять и проверять баланс, остатки интернет-трафика и SMS:
- в приложении «Мой О!» добавьте номер M2M SIM-карты в список «Мои номера»;
- или войдите в Личный кабинет с помощью PIN2;
- или, если вы имеете доступ к M2M SIM-карте, наберите команду *827*9#.
Тариф можно оплачивать как обычный, 50 сомов за 30 дней, но при желании есть возможность расплатиться за год вперед — потребуется всего 490 сомов. Подключить тариф можно в любом магазине O!Store или офисе продаж и обслуживания О!. Стоимость специальной M2M SIM-карты — 100 сомов. Все цены указаны с учетом НДС и НсП. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте o.kg.