17:39
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Бизнес

Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя

21 января на золоторудном месторождении Джеруй специалисты независимой международной компании Sensor Group в присутствии активистов Таласской области, а также полпреда Айбека Бузурманкулова и представителей контролирующих госорганов приступили к работе по выявлению точек возможных утечек на хвостохранилище.

Представитель Sensor Мартин Рубиновский рассказал журналистам, как проводится работа.

«На данный момент обследовали 45 тысяч квадратных метров поверхности хвостохранилища и выявили лишь три точки, где возможны утечки. Эти места сразу же были локализованы, и дефекты устранены. Проверяли с помощью нашего оборудования Sensor DDS Mobile, которое с точностью определяет возможные точки утечки. Основной нашей целью является определение на всей поверхности хвостохранилища точек возможных утечек, для этого потребуется 14 дней», — пояснил он.

Разработчик Джеруя компания «Альянс Алтын», пригласив независимую компанию с мировым именем для выявления недостатков при строительстве хвостохранилища, показала свое стремление обеспечить полную экологическую безопасность золоторудного комбината.

Специалисты пояснили журналистам, что технологии, которые применяет при производстве золота разработчик Джеруя, обеспечивают практическую безопасность укладываемых на хвостохранилище отходов фабрики (кеков). «Согласно классификатору опасных отходов в редакции от 20 июня 2019 года № 342, отходы ЗИФ «Джеруй» отнесены к самому безопасному, пятому классу. Применяется полусухое складирование: кеки имеют остаточную влажность до 20 процентов. А уложенная на дно хвостохранилища геомембрана полностью исключает дренаж остаточной влажности, а также осадков (от дождей) — вода через пруд возвращается на ЗИФ, и тем самым забор воды из реки предельно сокращен», — пояснили специалисты.

Добавляя об особенностях полусухого складирования, представительница AAEngineering (компании, построившей хвостохранилище) Мамбеткул кызы Айзада рассказала: «Земля защищена пятью слоями. На уплотненный грунт основания хвостохранилища укладывается 20-сантиметровый выравнивающий слой песчаного грунта, далее застилается экологичный геотекстиль российского производства, сверху стелется геомембрана толщиной 2 миллиметра австрийского производства, затем снова геотекстиль. Все это тщательно уплотняется защитным слоем грунта толщиной в 50 сантиметров, отсыпаемого из обломочных грунтов. Данная технология обеспечит безопасность всего хвостохранилища, исключит дренирование остаточных вод в подземные горизонты». 

Справка. Sensor Group учреждена в Словацкой Республике в 1990 году, имеет подразделения в Великобритании, Германии, Чехии, Турции, Канаде и Чили; ее дистрибуторы действуют в Японии, Южной Корее, Италии и Сербии. Технологии Sensor применены более чем в 1 тысяче 700 проектах и обеспечивают надежность в общей сложности свыше 17 миллионов квадратных метров геомембраны. Первая система мониторинга целостностности мембраны, установленная на участке под Братиславой в 1991 году, успешно действует до сих пор.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181073/
просмотров: 4693
Версия для печати
Материалы по теме
Артем Новиков пообещал уделять внимание экологии при разработке Джеруя
Sensor Group завершила обследование Джеруя. Хвостохранилище признано безопасным
Почему руководство «Джеруя» игнорирует Народную комиссию?
Жители Таласской области недовольны, что «Джеруй» вмешивается в местные выборы
Активисты требуют проверить безопасность хвостохранилища на руднике «Джеруй»
Беспорядки после выборов. Разработка месторождения Джеруй приостановлена
На «Джеруе» разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики
В Бишкеке митингуют активисты: хотят проверить компанию «Альянс Алтын»
Разработка месторождения Джеруй не имеет отношения к загрязненным рекам
Жители Таласа требуют закрыть на карантин месторождение Джеруй
Популярные новости
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
17:17
Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перест...
17:06
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
17:00
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
16:51
Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост
16:37
Медиаэксперты считают, что проект новой Конституции нуждается в доработке