5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов

За пять лет компанией «Газпром Кыргызстан» реконструированы три больших газораспределительных станции — «Бишкек-2», «Сокулук», «Токмок». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора по ремонту и капитальному строительству «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов.

По его словам, в 2019 году в соответствии с инвестпрограммой завершена реконструкция самого большого газопровода-отвода Бишкек — Кант — Токмок протяженностью 61 километр.

«Помимо этого, за время деятельности компании реконструирована автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в селе Ленинское. Это первый шаг по переходу на экологическое топливо. Это делается для того, чтобы убедить как можно больше водителей перейти на топливо, которое не вредит экологии», — отметил Мурат Сулайманов.

Он отметил, что в 2019 году газифицированы жилые массивы в Бишкеке: «Достук», «Маданият», «Чалбай», «Учкун», «Алтын-Бешик», «Аска-Таш». Газификация в 2020-м будет продолжена в селах Гавриловка, Александровка, также начнутся работы в Бишкеке — а именно в жилмассивах «Чон-Арык», «Алтын-Ордо», «Рухий-Мурас», «Ынтымак» и «Киргизия-1».

Также в компании рассказали о планах по газификации южных регионов Кыргызстана.

«Мы готовы проектировать, готовы проводить газ в южных регионах. Это жилмассивы «Пятилетка» в Оше, «Птицеград» и «Курманбек» в Джалал-Абаде. Ведутся переговоры по этим пунктам», — подчеркнул Мурат Сулайманов.

В компании «Газпром Кыргызстан» напомнили, что в данное время формируется инвестиционная программа на ближайшие несколько лет. В ее рамках главы районных администраций, айыл окмоту, жители могут обращаться в компанию и вносить свои предложения.