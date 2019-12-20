09:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов

За пять лет компанией «Газпром Кыргызстан» реконструированы три больших газораспределительных станции — «Бишкек-2», «Сокулук», «Токмок». Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора по ремонту и капитальному строительству «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов.

По его словам, в 2019 году в соответствии с инвестпрограммой завершена реконструкция самого большого газопровода-отвода Бишкек — Кант — Токмок протяженностью 61 километр.

Читайте по теме
«Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития

«Помимо этого, за время деятельности компании реконструирована автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в селе Ленинское. Это первый шаг по переходу на экологическое топливо. Это делается для того, чтобы убедить как можно больше водителей перейти на топливо, которое не вредит экологии», — отметил Мурат Сулайманов.

Он отметил, что в 2019 году газифицированы жилые массивы в Бишкеке: «Достук», «Маданият», «Чалбай», «Учкун», «Алтын-Бешик», «Аска-Таш». Газификация в 2020-м будет продолжена в селах Гавриловка, Александровка, также начнутся работы в Бишкеке — а именно в жилмассивах «Чон-Арык», «Алтын-Ордо», «Рухий-Мурас», «Ынтымак» и «Киргизия-1».

Также в компании рассказали о планах по газификации южных регионов Кыргызстана.

«Мы готовы проектировать, готовы проводить газ в южных регионах. Это жилмассивы «Пятилетка» в Оше, «Птицеград» и «Курманбек» в Джалал-Абаде. Ведутся переговоры по этим пунктам», — подчеркнул Мурат Сулайманов.

В компании «Газпром Кыргызстан» напомнили, что в данное время формируется инвестиционная программа на ближайшие несколько лет. В ее рамках главы районных администраций, айыл окмоту, жители могут обращаться в компанию и вносить свои предложения.
Ссылка:
просмотров: 1163
Версия для печати
Материалы по теме
5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
«Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
«Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Автобусы на природном газе сэкономили 20 миллионов сомов городского бюджета
«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
«Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития
Абоненты «Газпром Кыргызстана» при покупке нового котла получат газ в подарок
Популярные новости
Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в&nbsp;Бишкеке Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
Акция в&nbsp;O!Store. Супертариф + телефон всего за&nbsp;1&nbsp;сом! Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
Бизнес
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
Акция в&nbsp;O!Store. Супертариф + телефон всего за&nbsp;1&nbsp;сом! Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
21 декабря, суббота
09:35
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области о...
09:24
Имя Чолпонбая Тулебердиева присвоят парку в Бишкеке
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 декабря, пятница
23:51
Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:06
В Подмосковье машина такси полыхнула огнем на полном ходу
22:45
Студентка из Оша стала королевой международного бала «Один мир — одна жизнь»
22:16
Португальский футболист случайно нокаутировал соперника во время матча