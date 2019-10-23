1 300+ городов и сел обеспечены 4G LTE от Мобильного оператора О! за 2019 год

4G LTE-лидер Кыргызстана продолжает улучшать качество сети четвертого поколения по всей стране. В результате этой работы емкость сети 4G LTE Мобильного оператора О! за последний год выросла в 2,5 раза.

Что это значит для кыргызстанцев?

В целом в 2019 году улучшение 4G-скорости мобильного интернета и качества связи смогли ощутить жители более 1 300 отдаленных населенных пунктов.

Мобильные технологии помогают оперативно вести бизнес и решать задачи, находясь на противоположном конце страны, помогают обучаться у зарубежных экспертов. Высокоскоростная технология востребована кыргызстанцами настолько, что за последние 2 года объем интернет-трафика в сети О! показал шестикратный рост. Смартфонами сегодня пользуется уже более 70 процентов кыргызстанцев.

Связисты О! круглосуточно следят за качеством связи. Недавние работы по увеличению емкости и охвата сети затронули:

Чуйскую область: город Бишкек и села Тош-Булак, Берюлю, Саз, Чолок-Арык, Первомайское, Дружба, Арал, Сокулук;

город Бишкек и села Тош-Булак, Берюлю, Саз, Чолок-Арык, Первомайское, Дружба, Арал, Сокулук; Иссык-Кульскую область: село Орто-Орюктю;

село Орто-Орюктю; Таласскую область: села Кен-Арал, Кепюре-Базар, Кара-Суу, Манас, Атая Огонбаева, Чыйырчык, Кара-Суу, Кек-Кашат, Манас, Талды-Булак, Ак-Коргон, Балбал, Козучак, Нылды, Кок-Ой;

села Кен-Арал, Кепюре-Базар, Кара-Суу, Манас, Атая Огонбаева, Чыйырчык, Кара-Суу, Кек-Кашат, Манас, Талды-Булак, Ак-Коргон, Балбал, Козучак, Нылды, Кок-Ой; Джалал-Абадскую область: города Таш-Кумыр, Токтогул, села Улук, Торук, Товар-Сай, Байкашка-Терек, Баймундуз, Бешик-Джон, Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Шыдыр, Джаны-Арык, Ак-Терек, Ак-Джол, Тегене, Базар-Коргон, Джениш, Кичи-Бюргёндю, Курама;

города Таш-Кумыр, Токтогул, села Улук, Торук, Товар-Сай, Байкашка-Терек, Баймундуз, Бешик-Джон, Первое Мая, Кызыл-Октябрь, Шыдыр, Джаны-Арык, Ак-Терек, Ак-Джол, Тегене, Базар-Коргон, Джениш, Кичи-Бюргёндю, Курама; Баткенскую область: с.Таш-Кыя, с.Пульгон, с.Кара-Дебе, с. Уч-Коргон, с. Какыр.

Включи 4G от лидера!

Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети не только в Кыргызстане, но и среди стран Центральноазиатского региона, который обеспечивает доступ свыше 95 процентов населения страны к беспроводной технологии четвертого поколения. Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».