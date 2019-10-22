Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими

Адаптированные учебники по математике для начальной школы авторского коллектива М.И.Моро одержали победу в номинации «Самый лучший учебник» на I Ташкентской международной выставке-ярмарке.

Книжная выставка-ярмарка прошла в столице Узбекистана со 2 по 4 октября. Организаторами Tashkent book fest — 2019 выступило Агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента РУз. В мероприятии приняли участие издательства Кыргызстана и Узбекистана, а также России, Казахстана, Кореи, Ирана, Азербайджана и Великобритании. Кыргызскую Республику представляло ОсОО «Издательство «Аркус».

Три дня выставки прошли в интенсивном рабочем режиме. Проведено множество встреч и переговоров.

Новые учебники «Кыргыз тили» переданы методистам по кыргызскому языку Министерства народного образования РУз для изучения и обмена опытом.

В Узбекистане около 60 школ ведут обучение на кыргызском языке, поэтому система образования заинтересована в изучении опыта использования соответствующей учебной литературы.

В рамках мероприятия организован конкурс по отдельным произведениям в разных номинациях. В номинации «Лучший учебник» одержал победу комплект учебников М.И.Моро «Математика» для 1-2-х классов. Эти книги представлены на кыргызском, русском и узбекском языках. Издательство «Просвещение» (Москва, Россия) также отметило важность этой победы.

Адаптация зарекомендовавших себя учебников признана очень интересным и полезным опытом, впервые реализованным в КР. Школы Кыргызстана уже используют эти книги в собственной практике.