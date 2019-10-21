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Бизнес

Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата

Центр бортового питания ЗАО «Компания Манас Менеджмент», которое является дочерней компанией ОАО «Международный аэропорт «Манас», удостоен Золотого сертификата на соответствие требованиям ISO 22000:2018.

Сертификат свидетельствует о том, что система менеджмента пищевой безопасности соответствует требованиям новой версии стандарта.

Получение данного сертификата позволило ЗАО «КММ» войти в первую пятерку предприятий в Центральной Азии, подтвердивших данные требования.

Так, 16 сентября 2019 года международно признанный орган по сертификации систем менеджмента Cert International провел второй наблюдательный аудит (witness audit) по новой версии международного стандарта пищевой безопасности на соответствие ISO 22000:2018 в центре бортового питания ЗАО «КММ».

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента признана результативной.
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