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Бизнес

«Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg

Компания MegaCom запускает новый формат MegaStore! Теперь в онлайн-магазине ms.kg вы можете приобрести не только смартфоны, гаджеты и аксессуары, но и ноутбуки, компьютеры, телевизоры, фото- и видеотехнику, электротранспорт, сувенирную продукцию и многое другое не выходя из дома!

Простой интуитивный интерфейс интернет-площадки и удобный поисковик помогут легко и быстро определиться с выбором.

Понравившийся товар вы можете оформить в рассрочку онлайн без переплат и первоначального взноса. Для этого потребуются минимальный пакет документов и минимальное количество времени.

Для получения подробной информации можно позвонить на короткий номер 5005 (для абонентов MegaCom звонок бесплатный), +996 559 005 005 (для других операторов) с 9.00 до 18.00 (12.30-13.30 — перерыв) и получить консультацию.

Поспешите сделать подарок себе и своим близким на ms.kg!
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