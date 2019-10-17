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Бизнес

С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom

Компания MegaCom подводит итоги планового развития сети с начала 2019 года и отмечает положительную тенденцию увеличения покрытия 4G по всему Кыргызстану — за девять месяцев возможности сети четвертого поколения от MegaCom стали доступны жителям около 500 населенных пунктов Кыргызстана.

С увеличением числа активных пользователей высокоскоростного мобильного интернета растет и необходимость строительства новых базовых станций и оптимизации уже действующего оборудования. В связи с этим компания MegaCom активно инвестирует в техническое развитие собственной сети, благодаря чему стало возможным увеличить количество монтажных бригад. В настоящее время их количество достигло 30. Данные бригады проводят планомерные работы по модернизации базовых станций стандарта 4G, расширению емкости сети и увеличению скорости передачи данных.

Кроме этого, ведутся непрерывные работы по улучшению покрытия 3G и 2G, а также строительство волоконно-оптической линии связи. Усилия технических специалистов компании направлены на обеспечение абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке Кыргызстана.

«В настоящий момент мы делаем акцент на развитие технической оснащенности компании. Объем трафика в сети 4G с начала этого года превысил показатель прошлого года в несколько раз, что говорит о постоянно растущем спросе наших абонентов на передачу данных. В связи с этим мы постоянно развиваем сервисы, услуги и тарифы, а также активно строим инфраструктуру сетей четвертого поколения, чтобы абоненты MegaCom могли использовать все «цифровые» возможности. Конечно, если учесть географические особенности нашего региона, то трудностей и препятствий достаточно для строительства новых базовых станций. Но все же мы добираемся и до самых отдаленных сел нашей страны. Ожидаем, что крупные инвестиции в повышение качества сети дадут свои положительные результаты на следующий год», — комментирует генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.

С целью стать абсолютным лидером по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане, компания MegaCom разработала стратегический план технического развития на ближайшие 3 года, согласно которому увеличение и улучшение покрытия 2G, 3G и 4G по всему Кыргызстану будет своевременным и стабильным. Кроме этого, ведутся переговоры с государственными органами и поставщиками оборудования для того, чтобы подготовить надежную основу для ввода в Кыргызстане технологии 5G, которая предоставит абонентам мобильного оператора еще большие скорости передачи информации и ее обработки.
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