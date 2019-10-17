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Бизнес

Стартовала СКИДКА на летние бестселлеры в O!Store. Redmi Note 7 и Samsung A40

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У вас всего 7 дней для того, чтобы прилично сэкономить и купить:

  • Xiaomi Redmi Note 7 64GB — всего за 12 тысяч 990 сомов вместо 14 тысяч 190 сомов;
  • Samsung A405 (A40 2019) — всего за 15 тысяч 190 сомов вместо 16 тысяч 290 сомов.

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Срок действия акции — с 17.10.2019 г. по 23.10.2019 г. (включительно). Количество товара ограниченно. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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