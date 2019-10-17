Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!

18 октября в КР стартуют официальные продажи самого желанного смартфона — iPhone 11.
Beeline Кыргызстан и Asia Store, авторизованный реселлер компании Apple Inc., объявляют об акции.
Тем, кто купит смартфон из новой линейки: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в магазине Asia Store, компания Beeline Кыргызстан дарит год мобильного интернета по тарифу «Включай» в подарок!
«Наша компания выступает категорически против контрафактной продукции и неофициальных каналов продаж. Именно поэтому мы хотели бы поощрить покупателей нового iPhone именно в магазине Asia Store — единственном в нашей стране официальном реселлере продукции Apple. За покупку iPhone последней модели покупатель получит в подарок целый год мобильного интернета от Beeline», - сообщают представители компании.
В тарифе, как и в новом iPhone, ничего лишнего, только самое:
- совершенно новая система двух (а в некоторых моделях — ТРЕХ) камер со сверхширокоугольной камерой;
- ночной режим и потрясающее качество видео;
- целый день без подзарядки;
- шесть прекрасных цветов.
Новые iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в продаже с 18 октября 2019 года.
Акция продлится до конца месяца, но количество подарков ограниченно!