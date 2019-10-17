17:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Автобусы на природном газе сэкономили 20 миллионов сомов городского бюджета

В Бишкеке успешно функционируют 100 автобусов, использующих компримированный природный газ (КПГ) вместо дизельного топлива. Транспорт на данном виде топлива закупила мэрия в начале года с целью экономии и заботы об экологии города.

«Вопросы оптимизации расходов и сохранения экологии всегда стоят на повестке в муниципалитете. Опыт показал, что использование компримированного природного газа (метана) дает серьезную экономию — более 50 процентов — и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что положительно отражается на экологии», — отметил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Столица страны рассчитана на 40 тысяч автомобилей, тогда как фактически в городе их зарегистрировано 400 тысяч.

Девяносто процентов загрязнения окружающей среды в Бишкеке приходится на транспортные средства. В 2018 году выбросы в атмосферу только транспортными средствами составили по республике 180 тысяч тонн.

Благодаря использованию природного газа выбросы значительно снижаются: в восемь раз по оксиду углерода, в два раза по оксидам азота, в три раза по оксидам углеводорода, в девять раз по задымленности. Важной особенностью является и полное отсутствие сажи в метане.

В рамках деятельности ОсОО «Газпром Кыргызстан» активно ведет масштабную работу по обеспечению бесперебойными поставками экологически чистого вида топлива, газификации новых районов, возводит современные автомобильные газозаправочные станции.

Использование природного газа в качестве моторного топлива активно развивается.

Большим преимуществом является его стоимость: цена за 1 кубический метр газа равна 19,5 сома, в то время как за 1 литр дизеля составляет 45 сомов.

По сведениям компании «Газпром Кыргызстан», за четыре месяца муниципальные автобусы потребили 945 тысяч кубометров КПГ. Для обеспечения пробега того же расстояния тем же количеством дизельных автобусов понадобилось бы 850 тысяч литров дизельного топлива. Исходя из данных по разнице в стоимости КПГ и дизеля, экономия средств городского бюджета составила примерно 19,8 миллиона сомов за четыре месяца. Если обобщить эти показатели на год, то получается годовая экономия почти в 60 миллионов сомов.

«Цифры говорят сами за себя: использование компримированного природного газа в два раза экономичнее традиционного топлива. И это лишь чистая экономия, финансовая, которую можно посчитать в реальности. При этом важно понимать, что перевод транспортных средств, а в особенности общественного транспорта, на использование природного газа позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу. Экономический эффект от снижения вредных выбросов огромен», — подчеркнул советник генерального директора — коммерческий директор «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Успешный опыт реализации проекта, значительное влияние на сохранение экологии города подвигли мэрию к дальнейшей закупке 500 автобусов с одновременной заменой старого муниципального транспорта.

«Совсем недавно мы провели переговоры в Стамбуле с главой крупнейшего турецкого холдинга «Анадолу Групп» Тунджаем Озильханом. Обсудили перспективы сотрудничества по приобретению большеместных автобусов. Мы думаем закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе. Подписали меморандум о намерениях, работа в этом направлении продолжается», — сказал Азиз Суракматов.
Ссылка:
просмотров: 1931
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
«Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития
Абоненты «Газпром Кыргызстана» при покупке нового котла получат газ в подарок
Все для удобства. Как новый продукт от Beeline и «Газпрома» упрощает жизнь
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа
В нескольких районах Бишкека с 22 по 31 июля не будет природного газа
В БГК спорят, включать ли в повестку дня вопрос о школе «Газпрома»
Школа от «Газпрома». Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам
Школа от «Газпрома» будет муниципальной, но платной
Популярные новости
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
&laquo;Умные&raquo; покупки для всей семьи в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома на&nbsp;ms.kg «Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;отрытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
1&nbsp;300+ городов и&nbsp;сел обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! за&nbsp;2019 год 1 300+ городов и сел обеспечены 4G LTE от Мобильного оператора О! за 2019 год
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
23 октября, среда
17:34
«Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам
17:24
Кыргызская премьер-лига. «Дордой» победил в перенесенном матче 10-го тура
17:03
В Кыргызстане бизнес нужно защищать не только от криминала, но и политиканства
16:49
Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными
16:29
Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных