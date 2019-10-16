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Бизнес

«Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса

Уважаемые клиенты, предлагаем вам открыть депозиты для бизнеса (юридических лиц) с выгодными процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками. 

Открыв у нас депозит, предприниматели могут не только выгодно размещать, но и приумножать свои денежные средства.

Одним из самых востребованных вкладов является депозит «Классический».

Условия депозита «Классический»:

  • минимальная сумма первоначального взноса 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1000 CNY; 50 000 KZT;
  • возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока. 

Срок

KGS

(% годовые)

USD 

(% годовые)

EUR 

(% годовые)

RUB 

(% годовые)

CNY*

(% годовые)

KZT

(% годовые)

3 месяца

3,0 %

0,5 %

0,5 %

4,0 %

1,0 %

3,0 %

6 месяцев

6,0 %

1,5 %

0,5 %

5,0 %

1,5 %

4,0 %

9 месяцев

7,0 %

2,5 %

1,0 %

6,0 %

2,0 %

5,0 %

12 месяцев

9,0 %

3,0 %

1,5 %

7,0 %

2,5 %

6,0 %

18 месяцев

10,0 %

3,5 %

2,0 %

8,0 %

3,0 %

7,0 %

24 месяца 

11,0 %

4,0 %

2,5 %

9,0 %

3,5 %

8,0 %

Преимущества:

  • одна из самых высоких процентных ставок;
  • ежемесячная выплата процентов.

В «Бакай Банке» действуют еще три вида депозитов для бизнеса: «Удобный», «Капитал-Бизнес» и «Прогрессия». Наши специалисты проконсультируют вас и подберут наиболее подходящий вам вариант.

С подробными условиями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: город Бишкек, улица Исанова, 77; телефон: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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