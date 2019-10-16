«Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса

Уважаемые клиенты, предлагаем вам открыть депозиты для бизнеса (юридических лиц) с выгодными процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками.

Открыв у нас депозит, предприниматели могут не только выгодно размещать, но и приумножать свои денежные средства.

Одним из самых востребованных вкладов является депозит «Классический».

Условия депозита «Классический»:

минимальная сумма первоначального взноса 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1000 CNY; 50 000 KZT;

возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.

Срок KGS (% годовые) USD (% годовые) EUR (% годовые) RUB (% годовые) CNY* (% годовые) KZT (% годовые) 3 месяца 3,0 % 0,5 % 0,5 % 4,0 % 1,0 % 3,0 % 6 месяцев 6,0 % 1,5 % 0,5 % 5,0 % 1,5 % 4,0 % 9 месяцев 7,0 % 2,5 % 1,0 % 6,0 % 2,0 % 5,0 % 12 месяцев 9,0 % 3,0 % 1,5 % 7,0 % 2,5 % 6,0 % 18 месяцев 10,0 % 3,5 % 2,0 % 8,0 % 3,0 % 7,0 % 24 месяца 11,0 % 4,0 % 2,5 % 9,0 % 3,5 % 8,0 %

Преимущества:

одна из самых высоких процентных ставок;

ежемесячная выплата процентов.

В «Бакай Банке» действуют еще три вида депозитов для бизнеса: «Удобный», «Капитал-Бизнес» и «Прогрессия». Наши специалисты проконсультируют вас и подберут наиболее подходящий вам вариант.

С подробными условиями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: город Бишкек, улица Исанова, 77; телефон: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.