«Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса

Уважаемые клиенты, предлагаем вам открыть депозиты для бизнеса (юридических лиц) с выгодными процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками.
Открыв у нас депозит, предприниматели могут не только выгодно размещать, но и приумножать свои денежные средства.
Одним из самых востребованных вкладов является депозит «Классический».
Условия депозита «Классический»:
- минимальная сумма первоначального взноса 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1000 CNY; 50 000 KZT;
- возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.
|
Срок
|
KGS
(% годовые)
|
USD
(% годовые)
|
EUR
(% годовые)
|
RUB
(% годовые)
|
CNY*
(% годовые)
|
KZT
(% годовые)
|
3 месяца
|
3,0 %
|
0,5 %
|
0,5 %
|
4,0 %
|
1,0 %
|
3,0 %
|
6 месяцев
|
6,0 %
|
1,5 %
|
0,5 %
|
5,0 %
|
1,5 %
|
4,0 %
|
9 месяцев
|
7,0 %
|
2,5 %
|
1,0 %
|
6,0 %
|
2,0 %
|
5,0 %
|
12 месяцев
|
9,0 %
|
3,0 %
|
1,5 %
|
7,0 %
|
2,5 %
|
6,0 %
|
18 месяцев
|
10,0 %
|
3,5 %
|
2,0 %
|
8,0 %
|
3,0 %
|
7,0 %
|
24 месяца
|
11,0 %
|
4,0 %
|
2,5 %
|
9,0 %
|
3,5 %
|
8,0 %
Преимущества:
- одна из самых высоких процентных ставок;
- ежемесячная выплата процентов.
В «Бакай Банке» действуют еще три вида депозитов для бизнеса: «Удобный», «Капитал-Бизнес» и «Прогрессия». Наши специалисты проконсультируют вас и подберут наиболее подходящий вам вариант.
С подробными условиями вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Головной офис ОАО «Бакай Банк»: город Бишкек, улица Исанова, 77; телефон: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.
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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.