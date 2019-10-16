17:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая

15 октября 2019 года в селе Гулчо Алайского района прошла торжественная церемония открытия символических ворот Алая — арки у въезда в село. Мероприятие прошло с участием первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, депутатов Жогорку Кенеша, полномочного представителя правительства в Ошской области Узарбека Жылкыбаева и более 500 жителей района.

Строительство объекта начато в 2016-м. Высота арки составляет 9,5 метра, ширина — около 20 метров. Ранее из местного бюджета планировалось выделить деньги, но сумма не покрывала даже малой толики необходимых средств. Чтобы не нагружать и без того малый сельский бюджет, депутат Жогорку Кенеша Улан Примов выделил из личных средств порядка 9 миллионов сомов на разработку, проекты работы и завершение строительства арки.

«Это скромный подарок для моей малой родины и всех моих родных сельчан. Считаю, что в Алайском районе тоже должна быть своя достопримечательность, чтобы гости и жители Алая могли проводить и встретить тут своих друзей и родственников, чтобы эта арка стала знаковым местом при проведении свадебных торжеств и других мероприятий», — сказал он.

По словам нардепа, несомненно, надо развивать и другие сферы в регионах, но и возведение культурных объектов также является важным аспектом жизни сельчан.
Ссылка:
просмотров: 1855
Версия для печати
Материалы по теме
Арка в селе Гулчо. Откуда у небогатого депутата 9 миллионов сомов
Ошский «Алай» проиграл на старте Кубка АФК по футболу
Ошский «Алай» выиграл международный турнир по футболу
«Дордой» стал обладателем кубка Кыргызстана по футболу
«Алай» выиграл матч в чемпионате Кыргызстана по футболу
Депутат предложил запретить ввоз в Кыргызстан старых машин
«Алаю» присудили шесть поражений в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Алай» проиграл в шестом туре Кубка АФК по футболу
«Алай» крупно проиграл в пятом туре Кубка АФК по футболу
«Алай» упустил очко в четвертом туре Кубка АФК по футболу
Популярные новости
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
&laquo;Умные&raquo; покупки для всей семьи в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома на&nbsp;ms.kg «Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;отрытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
1&nbsp;300+ городов и&nbsp;сел обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! за&nbsp;2019 год 1 300+ городов и сел обеспечены 4G LTE от Мобильного оператора О! за 2019 год
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
23 октября, среда
17:34
«Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к отрытым горным работам
17:24
Кыргызская премьер-лига. «Дордой» победил в перенесенном матче 10-го тура
17:03
В Кыргызстане бизнес нужно защищать не только от криминала, но и политиканства
16:49
Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными
16:29
Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных