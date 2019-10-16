Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая

15 октября 2019 года в селе Гулчо Алайского района прошла торжественная церемония открытия символических ворот Алая — арки у въезда в село. Мероприятие прошло с участием первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, депутатов Жогорку Кенеша, полномочного представителя правительства в Ошской области Узарбека Жылкыбаева и более 500 жителей района.

Строительство объекта начато в 2016-м. Высота арки составляет 9,5 метра, ширина — около 20 метров. Ранее из местного бюджета планировалось выделить деньги, но сумма не покрывала даже малой толики необходимых средств. Чтобы не нагружать и без того малый сельский бюджет, депутат Жогорку Кенеша Улан Примов выделил из личных средств порядка 9 миллионов сомов на разработку, проекты работы и завершение строительства арки.

«Это скромный подарок для моей малой родины и всех моих родных сельчан. Считаю, что в Алайском районе тоже должна быть своя достопримечательность, чтобы гости и жители Алая могли проводить и встретить тут своих друзей и родственников, чтобы эта арка стала знаковым местом при проведении свадебных торжеств и других мероприятий», — сказал он.

По словам нардепа, несомненно, надо развивать и другие сферы в регионах, но и возведение культурных объектов также является важным аспектом жизни сельчан.