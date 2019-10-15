«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»

Начиная с сегодняшнего дня к системе газоснабжения подключены дома столичного жилого массива «Чалбай». Порядка 250 жителей получили доступ к природному газу.

В торжественной церемонии подачи газа в жилой массив приняли участие глава муниципальной администрации Бишкека по Свердловскому административному району Мурат Осмонов, заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов и заместитель директора филиала «Бишкекгаз» Мелис Тургунбаев.

В своем выступлении глава муниципальной администрации Мурат Осмонов отметил большой вклад «Газпрома» в экономику Кыргызстана: «На сегодняшний день объем инвестиций компании «Газпром» в республику очень большой. Ранее по Свердловскому району был газифицирован жилой массив «Кайынды», а теперь газопроводы построены и в новостройке «Чалбай». Когда начали газификацию данного района, многие сомневались в том, что строительство будет выполнено в срок. Но сегодня мы видим, что компания выполнила свои обязательства — все работы завершены до начала холодов. Спасибо коллективу «Газпром Кыргызстан», — подчеркнул Мурат Осмонов.

В поздравительной речи заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов сообщил, что компания на сегодняшний день построила свыше 700 километров распределительных сетей, а возможность подключиться к газу получили более 200 тысяч жителей. И что эта работа продолжится в таком же динамичном темпе, а уровень газификации республики к 2030 году составит 60 процентов.

«На сегодняшний день уже газифицировано 28 населенных пунктов. В этом году завершены строительно-монтажные работы по шести жилым массивам. В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся в селах Чуйской области: Романовка, Гавриловка, Александровка. Это очень большие проекты, которые в первую очередь проводятся для создания комфортных условий жизни граждан, — отметил Мурат Сулайманов. — Мы рады, что сегодня к системе газоснабжения подключается новый жилой массив «Чалбай», мы знаем, как давно жители ждали природный газ. Нужно отметить активное участие главы Свердловского района, местных жителей — все это удалось сделать в запланированные сроки в том числе благодаря вашей помощи. С праздником вас!»







В свою очередь житель населенного пункта Жумабек Кенжегараев выразил благодарность государственным органам и компании «Газпром Кыргызстан» за проделанную работу и подаренную возможность эту зиму встретить в тепле и комфорте.

Стоит отметить, что для всех жителей города к отопительному сезону продолжается специальная акция «Купи котел и получи газ в подарок». В рамках акции каждый подключившийся абонент получает 200 кубических метров газа в подарок. Бонусный объем газа действует для абонентов, которые приобрели газовый котел от партнера акции «Балтгаз». В жилом массиве «Чалбай» таким счастливчиком стал Андрей Волков.

Работы по строительству газопроводов и газификации вышеуказанного жилмассива выполнены в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан». Для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов протяженностью 1,97 километра. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.

Справка. По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» построено свыше 700 километров газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч жителей, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодняшний день уровень газификации природным газом республики составляет 30 процентов. Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей Кыргызской Республики с нынешних 30 процентов до 60 процентов к 2030 году.

Масштабная газификация республики началась с 2014 года — с приходом ПАО «Газпром» на газовый рынок страны.

С момента деятельности «Газпром Кыргызстан» провел колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры Кыргызской Республики, осуществляет масштабное строительство новых объектов и газификацию новых регионов страны.

В 2019 году ведется строительство распределительных газопроводов в следующих жилых массивах Бишкека и населенных пунктах Чуйской области:

Жилмассив Аска-Таш. Жилмассив Алтын-Бешик. Жилмассив Учкун. Жилмассив Маданият. Жилмассив Достук. Жилмассив Чалбай. Село Романовка. Село Александровка. Село Гавриловка.

«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!