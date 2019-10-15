Итоги технического развития MegaCom за III квартал 2019 года

Высокое качество голосовых услуг и передачи данных является для абонентов MegaCom определяющим фактором, именно поэтому компания продолжает активное развитие собственной сети. В III квартале 2019 года техническими специалистами были произведены работы по строительству новых и увеличению пропускной способности действующих базовых станций по всей территории страны.

Так, было продолжено развитие сети 4G LTE в небольших населенных пунктах, чтобы жители регионов также могли в полной мере оценить возможности высокоскоростного мобильного интернета. Новые базовые станции заработали:

в 160 селах Ошской области, в том числе: Жаны-Алай, Джаны-Арык, Куршаб, Макаренко, Октябрь, Эркин, Кара-Дыйкан, Бабашуулу, Ак-Булак, Кыргыз-Ата, Кароол, Мырза-Арык, Орто-Арык, Киров, Курбу-Таш, Кара-Тарык, Джыланды, Красный Маяк, Ак-Джар, Ак-Кыя, Какыр, Бостон, Шоро-Башат, Кетерме, Коджо-Арык, Ак-Терек, Кайынды, Кок-Бель, Камыр-Суу, Джийде, Кара-Колот, Аюу, Джаны-Айыл, Заргер, Кайрат, Кара-Дебе, Отуз-Адыр, Шерали и других;

в более 50 населенных пунктах Джалал-Абадской области: с. Арал, Мундуз, Ширин, Кызыл-Туу, Октябрьское, Сары-Булак, Ульгу, Джалгыз-Джангак, Комсомол, Баймундуз, Бешик-Джон, Джараке, Джон, Курулуш, Чангыр-Таш, Колот, Джараке, Эски-Массы, Багыш, Беш-Бала, Кедей-Арык, Ленинское, Дёш, Джаны-Абад, Сайдыкум, Турпак-Коргон, Хаджир-Абад, Джаш-Ленин, Кызыл-Ай, Чон-Курулуш, Ортонку-Арал, Джаны-Акман, Кайырма, Колот, Кош-Коргон, Джаны-Арык, Джениш, Кичи-Бюргёндю, Ууру-Джар, Шыдыр, Коткор, Арсланбоб, Башкы-Терек, Айгыр-Джал, Каныш-Кыя, Коргон-Сай, Алчалуу, Ак-Тоок, Каду, Карамарт, а также в пгт Шамалды-Сай и городах Кок-Жангак, Ташкомур, Кербен, Кара-Куль;

в более 70 селах Баткенской области: Джин-Джиген, Караван, Кара-Бак, Чон-Талаа, Бай Кара-Бак, Добо, Ак-Татыр, Говсувар (Орто-Боз), Капчыгай, Уч-Дебе, Бак, Кек-Таш, Бюргендю ОПХ, Бюргендю ПМК, Жаштилек, Кайтпас, Орукзар, Газ, Согмент, Маргун, Кайрагач, Эски — Оочу, Жаны-Абад, Кек-Талаа, Марказ, Пылдырак, Достук, Кек-Тал, Баймаала, Курулуш, Халмион, Джаны-Айыл, Джошук, Курулуш, Чекелик, Халмион, Адыр, Алга, Бексе, Мыргылжек, Чункур-Кыштак, Алга, Кара-Кыштак, Аустан, Кароол, Кереге-Таш, Майдан, Пум, Алыш, Валакиш, Кара-Джыгач, Олагыш, Кек-Талаа, Маяк, Достук, Арпа-Сай, Какыр, Кара-Добо, Маяк, Пылдырак, Чарбак, Ак-Кия, Гайрат, Кескен-Таш, Кызыл-Булак, Чаувай, Жаныжер, Минчынар, Джаны-Джер, Жаштилек, Келечек, Орукзар, пгт Чаувай;

в 20 селах Чуйской области: Ак-Сай, Жетиген, им. Тельмана, Рот-Фронт, Джаны-Джол, Ильичевское, Джель-Арык, Дорожное, Советское, Чолок, Кыз-Кия, Каинды, Калмак-Ашуу, Кызыл-Байрак, Тар-Суу, Торт-Куль, Шабдан, Калмак-Ашуу, Кароол-Дебе, Тегирменти;

в селах Нарынской области: Ак-Татыр, Кек-Ой, Кызыл-Джылдыз, Чаек, Арал, Кичи-Арал, Кара-Кюнгей, Ак-Булун, Ийри-Суу, Кайынды, Кенеш, Тош- Булак;

в селах Иссык-Кульской области: Кара-Джал, Отуз-Уул, Тегизчил, Уч-Кайнар, Боз-Бешик, Тюп, Оргочор, Подгорное, Светлая Поляна, Зеленый Гай, Иссык-Кель, Богатыровка, Боконбаево, Терт-Куль, а также в пгт Жыргалан и Пристань-Пржевальского;

а также в селах Кек-Кашат и Таш-Арык Таласской области.

Сеть четвертого поколения существенно увеличилась, и мобильный интернет стал быстрее в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Нарыне, Таласе, Токмаке, Канте, Кара-Балте, Ноокате, Кара-Суу, Исфане, Караколе, Узгене, а также в ряде сел Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской областей.

Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью стандарта 3G от MegaCom теперь пользуются жители сел Жаны-Араван, Мангит, Телейкен, Ак-Кыя, Кара-Кульджа, Сары-Булак, Джан-Шоро, Шагым, Гагарина (Тоо-Ашкан), Ак-Джай, Геджиге, Кичи-Каракол, Аюу, Кутурган, Тосой, Джар-Кышлак и пгт Сары-Таш Ошской области; Алыш, Валакиш, Кара-Джыгач, Олагыш, Чаувай, Мырза-Патча, Самат Баткенской области; Джай-Терек, Башкы-Терек Джалал-Абадской области; Калмак-Ашуу, Кароол-Дебе и Тегирменти Чуйской области.

За счет усовершенствования уже установленного оборудования в значительной степени был улучшен сигнал в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате, Караколе, а также в Джалал-Абадской, Ошской, Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской, Нарынской областях.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.