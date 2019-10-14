MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене

Первый офис продаж в новом формате MegaStore был открыт в декабре 2018 года. Тогда он поразил своих первых посетителей свежим нестандартным подходом к обслуживанию, этот офис действительно отличался от всех других Центров продаж и обслуживания MegaCom.

— Секрет их популярности прост, — говорит ведущий специалист по работе с клиентами компании MegaCom Нурай Рысбекова. — Для максимального удобства многочисленных посетителей процесс обслуживания и покупки в новых офисах организован пошагово, как, скажем, в супермаркетах. Вы можете для начала присмотреть для себя или в подарок своим близким современный смартфон и аксессуары к нему. Затем можно выбрать понравившийся номер, потом подобрать выгодный тарифный план и после этого дополнить его необходимыми опциями. Вот такая «корзина» покупок в итоге получается у посетителей MegaStore.

Это очень удобно, что в одном месте можно за раз решить все дела и сразу начать пользоваться услугами оператора.

— Кроме этого, в офисах обслуживания абоненты MegaCom также могут пополнить баланс без комиссии, заказать детализацию счета, бесплатно заменить SIM-карту и многое другое. А специалисты MegaStore проконсультируют посетителей по всем вопросам мобильной связи, помогут настроить высокоскоростной интернет и выбрать дополнительные опции.

С конца 2018 года количество MegaStore достигло порядка 25, а число посетителей в них выросло почти втрое. Сегодня офисы продаж представлены в каждой области страны и во всех крупных населенных пунктах. Монобрендовая сеть офисов в течение года приняла более 800 тысяч посетителей.

Самой популярной точкой стал MegaStore в торговом центре «Беш-Сары Сити» в Бишкеке, на долю которого приходится порядка 10 процентов всех посещений.

В магазинах MegaStore наряду со смартфонами популярных брендов также представлены и бюджетные аппараты, по стоимости не превышающие 700 сомов, а также более тысячи видов аксессуаров. Кроме этого, посетителей новых офисов на регулярной основе ждут различные акции, приятные бонусы, гарантированные подарки и скидки. Так, в стенах MegaStore подарили сотни бесплатных номеров, тысячи гигабайт мобильного интернета, огромное количество беспроводных наушников, карманных аккумуляторов, Bluetooth-колонок и других аксессуаров, а также скидки до 30 процентов на смартфоны, красивые номера и гарантированные подарки при покупке телефонных аппаратов.

Ведущий специалист по работе с клиентами компании MegaCom Нурай Рысбекова:

— Несомненное удобство MegaStore — это возможность приобрести любой понравившийся смартфон в рассрочку или кредит. То есть нехватка денежных средств не должна стать причиной отмены покупки. Мы учли все нюансы и постарались максимально упростить эту процедуру. Во-первых, для того чтобы оформить рассрочку или кредит, нужны всего два документа: паспорт и справка о заработной плате за последние шесть месяцев или выписка из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР). Во-вторых, сам процесс оформления занимает минут 20, не больше.

Рассрочка выдается на 3 или 6 месяцев, процентная ставка — 0 процентов, первоначальный взнос не требуется, без переплат при последующих выплатах. Она оформляется в офисах MegaStore в партнерстве с «Бакай Банком».

Кредитование выдается на срок от 3 до 18 месяцев. Процентная ставка зависит от кредита, оформляемого банком («Бакай Банком» или «Доскредобанком») от 25 процентов до 30 процентов годовых.

— Для примера мы можем высчитать, во сколько обойдется одна из самых популярных моделей Xiaomi Redmi Note7 в рассрочку. Стоимость этого смартфона составляет 12 тысяч 590 сомов, или всего 2 тысячи 98 сомов в месяц, или 70 сомов в день в течение полугода. И никаких переплат, процентов и первоначальных взносов! Просто приходите и забирайте смартфон своей мечты! — резюмирует Нурай Рысбекова.

Расширение сети офисов продаж нового формата продолжает оставаться для компании MegaCom одной из приоритетных задач. Мобильный оператор связи создает наиболее комфортные условия для пользования своими услугами не только в крупных городах, но также и в областных центрах.

Офисы MegaStore позволяют абонентам приобрести новые современные смартфоны и аксессуары, решить все возникшие вопросы по мобильной связи рядом с домом или местом работы.

В самое ближайшее время планируется открытие новых офисов по всей республике и расширение ассортимента смартфонов, аксессуаров и гаджетов. Также для удобства своих абонентов компания MegaCom запустила онлайн-магазин ms.kg, где есть возможность покупки желаемого аппарата или аксессуара с доставкой.