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Бизнес

Как выиграть смартфон Honor 10i?

Шанс выиграть стильный смартфон Honor 10i есть у каждого! Все, что для этого нужно, — установить приложение «Мой О!», пользоваться кошельком «О!Деньги» и поймать свою удачу в лотерее «Мой О! — смартфон каждый день».

Первый розыгрыш смартфонов в рамках лотереи состоялся на прошлой неделе. Выигрышные билеты определили с помощью генератора случайных чисел в присутствии независимой комиссии.

Среди первых победителей оказались как опытные пользователи приложения «Мой О!», так и те, кто установил его совсем недавно.

«Кошельком «О!Деньги» пользуюсь с того момента, как только он появился. Сравнивал все аналогичные продукты, и этот оказался для меня самым удобным. Использование приложения для меня давно вошло в привычку. Я, как обычно, оплачивал услуги, и, оказалось, мне начислялись за это билеты. Для меня это полная неожиданность», — поделился радостью один из победителей Азат Уметов.

А вот Назира Молдокулова установила приложение «Мой О!» не так давно и теперь сможет им активно пользоваться уже на новом выигранном смартфоне.

Лотерейные билеты начисляются за регистрацию и идентификацию в приложении, добавление банковской карты, пополнение кошелька, покупку смартфонов Honor в магазинах O!Store и, конечно, оплату услуг через кошелек «О!Деньги».

Для Мираиды Талиповой счастливым оказался билет, полученный за добавление банковской карты к кошельку:

«Моя любимая функция в приложении «Мой О!» — возможность добавлять и использовать банковские карты. Я часто ей пользуюсь, потому что это действительно удобно. Недавно я потеряла свою карту и как только получила новую — сразу же добавила ее в приложение. За это мне начислили 10 лотерейных билетов, один из которых оказался выигрышным».

Еще один победитель Вячеслав Мокрополов удачно оплатил коммунальные услуги:

«Удобно, что можно в любое время суток оплатить нужные услуги. Когда узнал о розыгрыше, стал больше оплачивать. Оплатил счета — получил лотерейные билеты и выиграл смартфон. Повезло!» — рассказал Вячеслав.

Впереди еще 8 розыгрышей и 53 смартфона! Пользуйтесь приложением «Мой О!» и не упустите шанс выиграть свой Honor 10i!

Следующий еженедельный розыгрыш семи смартфонов состоится уже завтра, 15 октября.

Все подробности на сайте udacha.o.kg.

Официальный партнер — Honor.

Разрешение Госфиннадзора № 134 от 30.09.2019 г. Период проведения с 01.10.2019 г. по 03.12.2019 г. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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