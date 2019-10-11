«Бакай Банк» предлагает воспользоваться овердрафтом — выгодным кредитом на короткий срок. С английского языка «овердрафт» (overdraft) переводится как «перерасход» (over — сверх, draft — проект/расход). Такой вид кредита предоставляется благонадежному клиенту свыше его остатка на текущем счете в «Бакай Банке» в пределах предварительно обусловленной суммы. Обо всех преимуществах овердрафта рассказал начальник управления платежных систем ОАО «Бакай Банк» Чынгыз Ташмамбетов.

По его словам, «Бакай Банк» предоставляет своеобразный заем. На практике это выглядит как перерасход денег на карточном счете, что может оказаться полезным резервом для незапланированных расходов. То есть «Бакай Банк» доверяет клиенту и предоставляет некую кредитную сумму, которой можно пользоваться в форс-мажорных обстоятельствах, но не более того.

Овердрафт — это простой вид банковского кредита на короткий срок.

Преимущества:

Минимальный пакет документов по сравнению с другими кредитами, выдаваемыми банками. Овердрафт подключается один раз, а пользоваться им можно многократно в течение всего срока договорных отношений между клиентом и банком или до окончания срока действия договора о вкладе (по условиям банка). В случае с потребительским кредитом вам придется оформлять его каждый раз заново, когда потребуются деньги. Не нужно беспокоиться о том, чтобы вовремя погасить задолженность перед банком. Овердрафт списывается автоматически, как только на карту поступает зарплата или другой платеж. Переплаты по овердрафту всегда мизерны, потому что срок такого кредита минимален. Нет необходимости искать средства взаймы у знакомых или родственников.

Нет необходимости в залоге на предоставление овердрафта, достаточно просто быть клиентом «Бакай Банка».

Условия получения овердрафта:

участник зарплатного проекта или наличие депозита в «Бакай Банке»;

стаж работы в зарплатном проекте 12 месяцев;

срок Овердрафта: 36 месяцев;

80 процентов от оклада, необходимо оставить заявку в «Бакай Банке»;

процентная ставка — 28 процентов годовых.

«Бакай Банк» предлагает воспользоваться овердрафтом, или «срочным авансом», клиентам, имеющим зарплатную карту от банка. Держатели данных карт могут воспользоваться этим продуктом по своей зарплатной карте в совокупном размере до трех окладов. А также овердрафт доступен и для вкладчиков «Бакай Банка».

«К примеру, у вас есть обычная банковская платежная карта, на которую вы получаете заработную плату и другие доходы. Вы можете оперировать только теми деньгами, которые находятся на счете, привязанном к карте. Овердрафт означает, что вы можете потратить больше денег, чем есть в настоящий момент на карте. Однако существует лимит, установленный банком, сверх которого вы не можете «заходить в минус». В течение месяца можно несколько раз пользоваться овердрафтом: свободный лимит уменьшается, когда вы берете деньги, и восстанавливается после выплаты долга. Выплата долга банку происходит в момент пополнения карты», — отметил Чынгыз Ташмамбетов.

Зарплатный овердрафт

Овердрафт идет дополнительной опцией к зарплатным дебетовым картам или подключается позже по желанию держателя карты (клиента). Лимит овердрафта, или «срочного аванса» может составлять как определенный процент от суммы зарплаты, так и равняться трем окладам. При поступлении заработной платы, определенной договором, сумма автоматически отправляется на погашение овердрафта и процентов.

«Не забывайте, что при увольнении из организации лимит отключается. Если вы решили сменить место работы, вам придется полностью погасить задолженность по овердрафту. Если у вас нет такой возможности, обязательно обратитесь в «Бакай Банк» — кредитный менеджер подберет оптимальный вариант решения проблемы», — сообщил Чынгыз Ташмамбетов.

«Не забывайте, что при увольнении из организации лимит отключается. Если вы решили сменить место работы, вам придется полностью погасить задолженность по овердрафту. Если у вас нет такой возможности, обязательно обратитесь в «Бакай Банк» — кредитный менеджер подберет оптимальный вариант решения проблемы», — сообщил Чынгыз Ташмамбетов.

Овердрафт для вкладчиков

Если у вас в «Бакай Банке» имеется депозит и с банком заключен договор, при нарушении которого сгорают накопленные дивиденды, а при этом появилась срочная необходимость в деньгах, то с услугой овердрафта не придется нарушать договор о вкладе. Вы можете получить заем до 80 процентов от суммы депозита.

Лимит овердрафта

Лимит овердрафта устанавливается индивидуально для каждого клиента, исходя из суммы дохода (заработная плата, доходы от коммерческой деятельности, дивиденды и так далее) или же депозита в «Бакай Банке».

Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakai.kg.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.