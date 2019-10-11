Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов

«Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия», целью которого является обучение выпускников детских домов с последующим трудоустройством в банк. Данную информацию сообщили в пресс-службе банка.
Первая участница проекта — выпускница Чуйской школы-интерната Токмака Лилия Филиппова. Банк оплатил ей стоимость контрактного обучения по экономической специальности в колледже, а также установил ежемесячную стипендию. Через три года в случае успешного окончания учебного заведения Лилию примут на работу в данное финансовое учреждение.
«Наш банк — социально ответственное финансовое учреждение. Поэтому мы хотим помочь выпускникам детских домов получить хорошее образование, а в последующем работу. Поэтому с этого года мы начали реализацию проекта под символичным названием «Стипендия». Лиля — наш первый студент, и мы искренне желаем ей успехов в учебе», — отметил председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айкын Кабулов, торжественно вручая сертификат.
«Спасибо большое «Халык Банку» за такую возможность. Я приложу максимум усилий, чтобы преуспеть в учебе», — выразила благодарность Лилия.
Данный проект реализуется совместно с ОФ «Прав защиты детей-сирот».
***
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которая в 2018 году отпраздновала свое 95-летие.
- Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке страны.
- На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.