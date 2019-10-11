Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов

«Халык Банк Кыргызстан» начал реализацию социального проекта «Стипендия», целью которого является обучение выпускников детских домов с последующим трудоустройством в банк. Данную информацию сообщили в пресс-службе банка.

Первая участница проекта — выпускница Чуйской школы-интерната Токмака Лилия Филиппова. Банк оплатил ей стоимость контрактного обучения по экономической специальности в колледже, а также установил ежемесячную стипендию. Через три года в случае успешного окончания учебного заведения Лилию примут на работу в данное финансовое учреждение.

«Наш банк — социально ответственное финансовое учреждение. Поэтому мы хотим помочь выпускникам детских домов получить хорошее образование, а в последующем работу. Поэтому с этого года мы начали реализацию проекта под символичным названием «Стипендия». Лиля — наш первый студент, и мы искренне желаем ей успехов в учебе», — отметил председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Айкын Кабулов, торжественно вручая сертификат.

«Спасибо большое «Халык Банку» за такую возможность. Я приложу максимум усилий, чтобы преуспеть в учебе», — выразила благодарность Лилия.

Данный проект реализуется совместно с ОФ «Прав защиты детей-сирот».

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