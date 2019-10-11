Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?

Все больше исследований на тему разрушительного влияния смартфонов на подростков, после прочтения которых хочется срочно избавиться от всех семейных планшетов и смартфонов.

Мировая тенденция шокирует:

Портрет iПоколения печален — это одинокие, оторванные от общества люди

«Мне кажется, на моей кровати есть отпечаток в форме меня», — говорит американская школьница Афина, которая провела большую часть лета, общаясь со своими друзьями в Снапчате.

«Я проверяю соцсети перед сном и первым делом — утром. А если просыпаюсь среди ночи, то велика вероятность, что на какое-то время снова «зависну» в смартфоне», — говорит другой школьник.

«Когда мой телефон у меня под рукой, во время сна я чувствую себя более комфортно», — делится третий.

Может быть, это и комфортно, но использование смартфонов сокращает время сна. Специалисты по сну говорят, что подросткам нужно девять часов для того, чтобы высыпаться. Многие спят меньше семи часов в сутки и страдают недосыпанием. Негативное влияние смартфоны оказывают не только на здоровый сон, но и на зрение и другие аспекты жизни.

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С помощью психологов мы попытались понять, так ли страшны гаджеты?

Эксперты сошлись в одном: ответственность за покалеченную психику детей лежит не на смартфонах, а на родителях, которые своим примером становятся причиной того, что смартфоны и планшеты заняли главную позицию в доме.

Кыргызстанские реалии

Кыргызстанская действительность все же отличается от российской или американской. И если учесть, что новые технологии приходят в Кыргызстан спустя примерно 4-5 лет, как это было с технологией 4G LTE, впервые запущенной в мире в 2009 году (в Кыргызстане 4G впервые запустил Мобильный оператор О! в 2014-м), то можно надеяться на то, что у нас еще есть фора. Есть время для того, чтобы грамотно адаптироваться к современным реалиям.

Что происходит в школах?

В кыргызстанских школах пока нет категорического запрета на гаджеты. Часто телефоны запрещают доставать в классе, но школьники прячут их под тетрадями, в пеналах и постоянно «зависают» в соцсетях. Кстати, во Франции недавно приняли закон, запрещающий пользоваться телефонами в начальной и средней школах. Причем это распространяется не только на учеников, но и на преподавателей. Инициативу поддержали далеко не все французы.

А что дома?

Родители дают ребенку телефон или планшет по разным мотивам — чаще всего, чтобы занять его, чтобы не мешал. И если режим сна, бодрствования, приема пищи, игр родители стараются соблюдать, то с дозированием гаджетов у нас проблема. Надо есть ребенку — он ест под мультики, надо маме заняться работой — ему снова дают планшет. И набегает достаточно большой объем времени.

Запрет — не выход

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И все же, по мнению специалистов, опасность смартфономании преувеличена. Просто не надо паниковать, следует чаще разговаривать с ребенком. Никто из подрастающего поколения не сумеет избежать сетей Всемирной паутины, поэтому нет смысла запрещать ему пользоваться интернетом и соцсетями, а значит, надо учиться с этим взаимодействовать.

Научите ребенка терпению

Ждать, скучать — это нормально, это первый шаг к творчеству.

Постепенно увеличивайте время ожидания между «я хочу» и «я получаю».

Старайтесь не использовать смартфон за обедом или в дороге, научите детей ждать, разговаривая с ними или играя.

Ограничьте доступ к смартфонам и планшетам, стремитесь к эмоциональной близости с детьми.

То, что нужно!

Мягкий ненавязчивый контроль с использованием новых технологий. Например, приложение О! Safe Kids, которое не только фильтрует контент, но и позволяет:

устанавливать разрешенный лимит и расписание использования мобильных устройств (смартфона, планшета). Так вы точно будете знать, что после 21.00 ваш ребенок не сидит в смартфоне под одеялом;

видеть его активность в социальных сетях (в какую группу вступил, кого добавил в друзья в Facebook или VKontakte);

видеть уровень заряда батарейки в смартфоне;

всегда быть в курсе, где ваш ребенок, и не дергать его звонками попусту;

знать обо всех подозрительных ситуациях, например, о том, что ребенок покинул «безопасный периметр», установленный вами. К примеру, с 08.00 до 12.00 ваш ребенок обычно в школе, а с 13.00 до 15.00 на дополнительных занятиях или в спортивной секции, дальше он идет домой. В случае если обычный маршрут вашего ребенка вдруг изменится, вы получите уведомление на свой смартфон.

Кстати, приложение О! Safe Kids включено БЕСПЛАТНО в линейке тарифов «Переходи на О! + O! Safe Kids». Скачать приложение можно тоже бесплатно в App Store или Google Play, а пользоваться им, следуя простой и интуитивно понятной инструкции.

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Ознакомиться подробнее о возможностях O! Safe Kids вы можете по ссылке: o.safekids.kg.