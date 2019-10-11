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Бизнес

Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?

Все больше исследований на тему разрушительного влияния смартфонов на подростков, после прочтения которых хочется срочно избавиться от всех семейных планшетов и смартфонов.

Мировая тенденция шокирует: 

Портрет iПоколения печален — это одинокие, оторванные от общества люди

«Мне кажется, на моей кровати есть отпечаток в форме меня», — говорит американская школьница Афина, которая провела большую часть лета, общаясь со своими друзьями в Снапчате.

«Я проверяю соцсети перед сном и первым делом — утром. А если просыпаюсь среди ночи, то велика вероятность, что на какое-то время снова «зависну» в смартфоне», — говорит другой школьник.

«Когда мой телефон у меня под рукой, во время сна я чувствую себя более комфортно», — делится третий.

Может быть, это и комфортно, но использование смартфонов сокращает время сна. Специалисты по сну говорят, что подросткам нужно девять часов для того, чтобы высыпаться. Многие спят меньше семи часов в сутки и страдают недосыпанием. Негативное влияние смартфоны оказывают не только на здоровый сон, но и на зрение и другие аспекты жизни.

***

С помощью психологов мы попытались понять, так ли страшны гаджеты?

Эксперты сошлись в одном: ответственность за покалеченную психику детей лежит не на смартфонах, а на родителях, которые своим примером становятся причиной того, что смартфоны и планшеты заняли главную позицию в доме.

Кыргызстанские реалии

Кыргызстанская действительность все же отличается от российской или американской. И если учесть, что новые технологии приходят в Кыргызстан спустя примерно 4-5 лет, как это было с технологией 4G LTE, впервые запущенной в мире в 2009 году (в Кыргызстане 4G впервые запустил Мобильный оператор О! в 2014-м), то можно надеяться на то, что у нас еще есть фора. Есть время для того, чтобы грамотно адаптироваться к современным реалиям.

Что происходит в школах?

В кыргызстанских школах пока нет категорического запрета на гаджеты. Часто телефоны запрещают доставать в классе, но школьники прячут их под тетрадями, в пеналах и постоянно «зависают» в соцсетях. Кстати, во Франции недавно приняли закон, запрещающий пользоваться телефонами в начальной и средней школах. Причем это распространяется не только на учеников, но и на преподавателей. Инициативу поддержали далеко не все французы.

А что дома?

Родители дают ребенку телефон или планшет по разным мотивам — чаще всего, чтобы занять его, чтобы не мешал. И если режим сна, бодрствования, приема пищи, игр родители стараются соблюдать, то с дозированием гаджетов у нас проблема. Надо есть ребенку — он ест под мультики, надо маме заняться работой — ему снова дают планшет. И набегает достаточно большой объем времени.

Запрет — не выход

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И все же, по мнению специалистов, опасность смартфономании преувеличена. Просто не надо паниковать, следует чаще разговаривать с ребенком. Никто из подрастающего поколения не сумеет избежать сетей Всемирной паутины, поэтому нет смысла запрещать ему пользоваться интернетом и соцсетями, а значит, надо учиться с этим взаимодействовать.

Научите ребенка терпению

  • Ждать, скучать — это нормально, это первый шаг к творчеству.
  • Постепенно увеличивайте время ожидания между «я хочу» и «я получаю».
  • Старайтесь не использовать смартфон за обедом или в дороге, научите детей ждать, разговаривая с ними или играя.
  • Ограничьте доступ к смартфонам и планшетам, стремитесь к эмоциональной близости с детьми.

То, что нужно!

Мягкий ненавязчивый контроль с использованием новых технологий. Например, приложение О! Safe Kids, которое не только фильтрует контент, но и позволяет:

  • устанавливать разрешенный лимит и расписание использования мобильных устройств (смартфона, планшета). Так вы точно будете знать, что после 21.00 ваш ребенок не сидит в смартфоне под одеялом;
  • видеть его активность в социальных сетях (в какую группу вступил, кого добавил в друзья в Facebook или VKontakte);
  • видеть уровень заряда батарейки в смартфоне;
  • всегда быть в курсе, где ваш ребенок, и не дергать его звонками попусту;
  • знать обо всех подозрительных ситуациях, например, о том, что ребенок покинул «безопасный периметр», установленный вами. К примеру, с 08.00 до 12.00 ваш ребенок обычно в школе, а с 13.00 до 15.00 на дополнительных занятиях или в спортивной секции, дальше он идет домой. В случае если обычный маршрут вашего ребенка вдруг изменится, вы получите уведомление на свой смартфон.

Кстати, приложение О! Safe Kids включено БЕСПЛАТНО в линейке тарифов «Переходи на О! + O! Safe Kids». Скачать приложение можно тоже бесплатно в App Store или Google Play, а пользоваться им, следуя простой и интуитивно понятной инструкции.

Заинтересовало?

Ознакомиться подробнее о возможностях O! Safe Kids вы можете по ссылке: o.safekids.kg.

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