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Бизнес

MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019

Компания MegaCom принимает участие в международной конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019, которая проходит в эти дни в городе Москве и посвящена вопросам формирования цифровой экономики на региональном уровне. В этом году основной акцент сделан на предстоящем запуске коммерческих сетей 5G.

Отраслевое мероприятие проходит уже во второй раз и объединяет представителей государственного и частного сектора со всего мира для обсуждения новейших инноваций и технологий, проведения конструктивных дискуссий и налаживания связей с ведущими игроками отрасли.

Для компании MegaCom участие в данной телекоммуникационной конференции — хорошая возможность познакомиться с уникальным опытом лидеров из Евразии по части развития и внедрения сети пятого поколения.

«В настоящее время технология 5G интересна почти на всех рынках мира, и Кыргызстан не является исключением. Поэтому для нас очень важно получить знания по коммерческому запуску этих сетей, которые будут развернуты уже в скором времени. На этом мероприятии мы встречаем сильных экспертов, с которыми обсуждаем влияние новейших инноваций и технологий на рост цифровой экономики в целом», — отметил генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.

Программа GSMA Mobile 360 — Евразия 2019 включает широкий спектр тем, связанных с мобильными технологиями, в том числе опыт операторов, уже запустивших 5G. Кроме этого, мероприятие также затрагивает вопросы по угрозе кибербезопасности, искусственному интеллекту, умным городам, интеллектуальной мобильности и другому.
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