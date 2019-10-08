RedmiNote 8 уже в продаже в O!Store. Камера на 64 мегапикселя. Что еще?

Внимание! Бестселлер полюбившегося бренда Xiaomi получил обновление, новинка уже поступила в продажу в интернет-магазин ostore.kg и в магазины O!Store.

Это просто феерическое соотношение цены и качества. Перечисление характеристик захватывает дух даже без учета цены в 15 тысяч 590 сомов за Redmi Note 8 и 18 тысяч 790 сомов за Pro-версию.

Огромный экран 6,53 дюйма.

4 камеры на задней панели, включая макрообъектив и почти рекордный 64 МП главный модуль.

6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной.

Батарея на 4 500 мАч и охлаждение тепловой трубкой.

Порт для наушников 3,5 миллиметра.

Быстрая зарядка из комплекта.

Комбо слот для двух SIM или SIM+micro-SD.

Стеклянный корпус и градиентная окраска, оба стекла с отличным олеофобным покрытием.

Эти смартфоны, как и множество других моделей и брендов в O!Store, можно купить в кредит или в рассрочку без первого взноса и процентов банка.

Для пользователей сайта ostore.kg доступно быстрое дистанционное оформление кредита и рассрочки. Вы заполняете онлайн-заявку и, дождавшись одобрения банка, просто забираете свой новенький смартфон.

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию о необходимых документах для получения смартфона в кредит по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.