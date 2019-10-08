В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты

Уважаемые клиенты, мы предлагаем вам воспользоваться выгодными условиями кредитования. В «Бакай Банке» с 1 октября 2019 года снижены процентные ставки на некоторые виды кредитов в национальной валюте.

Есть возможность открыть возобновляемую кредитную линию на любые коммерческие цели:

минимальные денежные расходы на оформление;

выгодные условия кредитования;

удобный график погашения кредита;

комиссия снимается только за использованную часть линии.

Обновленные процентные ставки по коммерческим кредитам:

свыше 1 000 001 в кыргызских сомах — 18-22 процента;

свыше 20 001 в долларах США — 15-20 процентов;

свыше 20 001 в евро — 12-18 процентов;

свыше 1 000 001 в российских рублях — 17-21 процент;

свыше 5 000 001 в казахских тенге — 17-21 процент.

Займы выдаются на срок до пяти лет.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В «Бакай Банке» действует четыре вида коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит». На сегодня самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является «Микрокредит».

Кредит для развития бизнеса «Микрокредит»

Цели кредитования:

пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);

приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса);

инвестиционные (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);

рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и финансово-кредитных учреждениях;

потребительские при наличии действующего бизнеса.

Условия:

срок рассмотрения — до 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов;

кредит предоставляется в сомах, долларах США, евро, российских рублях и казахских тенге;

в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам банк может определить условия индивидуально.

Сроки:

на пополнение оборотного капитала — от 3 до 36 месяцев;

на приобретение основных средств и инвестиционные цели — от 3 до 60 месяцев.

Преимущества:

выгодные процентные ставки;

возможность выбора графика погашения — аннуитет или гибкий (выгодно сезонному бизнесу);

быстрые сроки рассмотрения заявки;

минимум документов, ничего лишнего.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.