В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты

Уважаемые клиенты, мы предлагаем вам воспользоваться выгодными условиями кредитования. В «Бакай Банке» с 1 октября 2019 года снижены процентные ставки на некоторые виды кредитов в национальной валюте.
Есть возможность открыть возобновляемую кредитную линию на любые коммерческие цели:
- минимальные денежные расходы на оформление;
- выгодные условия кредитования;
- удобный график погашения кредита;
- комиссия снимается только за использованную часть линии.
Обновленные процентные ставки по коммерческим кредитам:
- свыше 1 000 001 в кыргызских сомах — 18-22 процента;
- свыше 20 001 в долларах США — 15-20 процентов;
- свыше 20 001 в евро — 12-18 процентов;
- свыше 1 000 001 в российских рублях — 17-21 процент;
- свыше 5 000 001 в казахских тенге — 17-21 процент.
Займы выдаются на срок до пяти лет.
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.
В «Бакай Банке» действует четыре вида коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит». На сегодня самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является «Микрокредит».
Кредит для развития бизнеса «Микрокредит»
Цели кредитования:
- пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);
- приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса);
- инвестиционные (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);
- рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и финансово-кредитных учреждениях;
- потребительские при наличии действующего бизнеса.
Условия:
- срок рассмотрения — до 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов;
- кредит предоставляется в сомах, долларах США, евро, российских рублях и казахских тенге;
- в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам банк может определить условия индивидуально.
Сроки:
- на пополнение оборотного капитала — от 3 до 36 месяцев;
- на приобретение основных средств и инвестиционные цели — от 3 до 60 месяцев.
Преимущества:
- выгодные процентные ставки;
- возможность выбора графика погашения — аннуитет или гибкий (выгодно сезонному бизнесу);
- быстрые сроки рассмотрения заявки;
- минимум документов, ничего лишнего.
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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.