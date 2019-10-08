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Бизнес

«Абдыш-Ата» провела мини-футбольный турнир в честь 75-летия МИД Кыргызстана

В Канте 5 октября состоялся международный турнир по мини-футболу в честь 75-летия Министерства иностранных дел Кыргызстана. Главным организатором выступила компания «Абдыш-Ата» — крупнейший в стране производитель безалкогольных и алкогольных напитков.

Турнир прошел на огромной ухоженной базе «Абдыш-Аты». За победу боролись 13 мужских и две женские команды. 

На поле вышли представители посольств Великобритании, Казахстана, России, США, Турции, аппарата президента Кыргызстана, Жогорку Кенеша и других организаций.

Генеральный директор госпредприятия «Кыргыздипсервис» Талант Султанов отметил, что турнир посвящен не только МИД КР, но и дружбе народов и государств. «Благодарим компанию «Абдыш-Ата». Совместно проводим этот турнир второй год. Такие мероприятия объединяют. Надеемся, они будут проходить и дальше с еще большим количеством участников, а этот день вы запомните надолго», — сказал он на церемонии открытия.

Участники играли с фантазией и горящими глазами. Умело пасовали, выполняли зрелищные финты и забивали красивые голы. Погода была отличной. Идеальное состояние полей располагало к яркой игре.

«В 2018 году мы тоже участвовали. Когда нас пригласили в этот раз, с радостью согласились. В команде около 20 человек. Некоторые играют часто, а некоторые нет. Перед турниром тренировались несколько недель, — сказал 24.kg игрок команды США Майкл Берд. — Уровень организации хороший. Все вокруг дружелюбные и позитивные».

Пока взрослые сражались за кубок, дети тоже не скучали. Их развлекали аниматоры.

Официальным партнером турнира выступил Hyundai. Дистрибьютором автомобилей данной марки в Кыргызстане является ОсОО Asiamotors. «Не впервые сотрудничаем с «Абдыш-Атой». Данный турнир — это общение и обмен опытом представителей разных сфер, — сказала 24.kg руководитель отдела маркетинга и рекламы этой компании Ольга Арипова. — Нам предложили выставить свою команду, и мы охотно откликнулись. Раньше в нерабочее время устраивали для сотрудников футбольные тимбилдинги. Потом это забылось. Думаю, после турнира будем снова играть».

Среди мужчин первое место заняла команда МИД КР. На втором — Жогорку Кенеш, на третьем — посольство США. Среди женщин победила команда посольства США, второе место — у команды ООН, третье – у посольства Великобритании.

«Наш генеральный директор Советбек Сакебаев — фанат футбола. Уважает всех, кто ведет здоровый образ жизни, и пропагандирует его по всему Кыргызстану. Всегда готов провести соревнования. На нашей базе множество спортивных площадок, футбольных полей и тренажеров. Все в прекрасном состоянии. Они не только для нашей компании, но и для всего Канта, — заявил 24.kg директор по производству компании «Абдыш-Ата» Николай Власов. — Спонсируем много футбольных команд по всей республике. Часто устраиваем турниры среди любителей. По выходным на базе толпы людей! С удовольствием проводят здесь свободное время гости из других городов Кыргызстана и соседних республик».

Николай Власов добавил, что государственные праздники и народные гуляния в Канте тоже проходят на этой базе. «В настоящее время «Абдыш-Ата» активно развивает производство безалкогольных напитков, — сказал Николай Власов. — По праздникам раздаем гостям свою продукцию бесплатно. Это для нас честь и радость».

В рамках турнира также прошла благотворительная акция в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
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