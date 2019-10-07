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Бизнес

Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо

Globus’ов теперь еще больше! Любимая для многих жителей Бишкека и гостей столицы сеть магазинов низких цен Globus в веселой и невероятно яркой для осени атмосфере открыла 4 октября новый магазин. Он расположился в очень удобном для многих горожан месте — на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо.

Это уже 21-й магазин сети, и он будет радовать всех своих посетителей огромным ассортиментом всегда свежих, качественных товаров 24 часа в сутки!

Торжественное открытие Globus «Тоголок Молдо» посетило огромное число гостей и не оставило равнодушным ни одного из них.

Конкурсы, подарки, множество скидок, выступление звезд эстрады и специальное детское шоу сделали счастливым каждого, кому улыбнулась удача оказаться в этот день на открытии магазина.

С открытием магазина на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо сеть Globus стала еще ближе к своим клиентам. В этом году она открыла несколько магазинов в Бишкеке самых разных форматов. Магазины Globus также появились в Токмаке, Кара-Балте и Александровке.

Выгодные покупки — это Globus

Globus — это всегда выгодные цены и только качественные товары.

В сети магазинов насчитывается более 14 тысяч самых разных товарных позиций. Здесь можно совершать как небольшие повседневные покупки, так и делать большие закупки всех необходимых товаров для любого повода.

С торговой сетью Globus сотрудничают лучшие производители и поставщики, что гарантирует высокое качество и доступные цены для посетителей магазинов.

В магазинах Globus действует сильнейшая программа лояльности для держателей карт. Они дают возможность копить бонусы, покупать товары по специальным скидкам и получать приятные сюрпризы.

Миф о дешевых товарах на рынках давно развеян.

Да! В сети Globus цены низкие всегда!

Комфорт и безопасность — это Globus

Помимо выгодных и приятных покупок, каждого гостя магазинов Globus ждет настоящий комфорт.

В Globus’е очень тщательно заботятся о том, чтобы каждому посетителю было удобно в магазинах: широкие проходы, удобное расположение товаров, освещение полок и витрин, теплая цветовая гамма. И это далеко не полный перечень того, что делает посещение магазинов удобным, комфортным и безопасным.

Новый Globus «Тоголок Молдо», как и все другие магазины сети, отвечает требованиям пожарной, санитарной и технической безопасности. Он располагает удобной парковочной зоной, и это обязательно оценят все автовладельцы.

Globus «Тоголок Молдо» — это очередной важный шаг к расширению сети. Любимых магазинов должно быть еще больше: каждому кыргызстанцу по Globus’у!
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