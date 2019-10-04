ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество

В аэропорту «Манас» 2 октября 2019 года состоялась деловая встреча председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурата Примбердиева с вице-президентом по стратегическому развитию и инфраструктуре авиакомпании FlyArystan (Казахстан) Паоло Ричиотти.

Стороны обсудили возможность двустороннего сотрудничества и развития новых авиационных маршрутов через международные аэропорты «Манас» и «Ош».

Мурат Примбердиев отметил важность выработки взаимовыгодных условий для перспективного партнерства. Паоло Ричиотти в свою очередь добавил, что компания готова проработать все вопросы для дальнейшего сотрудничества с ОАО «МАМ» по расширению маршрутной сети.

Также для гостя организовали экскурсию, где ознакомили его с инфраструктурой аэропорта, воздушно-грузового центра и центра бортового питания ЗАО «КММ».

Справка

Авиакомпания FlyArystan — первый лоукостер в Казахстане (зонтичный бренд Air Astana), образованный в этом году. Функционирует по классической лоукост-модели. Продажи билетов стартовали 29 марта 2019-го. Парк авиакомпании состоит из четырех самолетов Airbus A320.

FlyArystan выполняет рейсы в Нур-Султан, Алматы, Тараз, Уральск, Павлодар, Шымкент, Караганду. Планируется открыть международные рейсы на Украину, в Грузию, Узбекистан и Кыргызстан.