MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay

Если вы хотите приобрести автомобиль, то перед покупкой обязательно воспользуйтесь новой функцией Carcheck через мобильное приложение MegaPay, благодаря которой можно легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и узнать много другой полезной информации.
Для того чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно ввести госномер автомобиля в разделе «Проверка авто». В ответ предоставляется следующая информация:
- госномер;
- марка;
- модель;
- цвет;
- год выпуска;
- объем двигателя;
- расположение руля;
- нахождение транспортного средства в аресте/залоге (наличие ареста/залога);
- штрафы за нарушения ПДД (наличие, количество и сумма);
- история о владельцах за определенный период времени.
Установите на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его в Google Play Market или App Store. Подробная информация на сайте компании megacom.kg.
Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».