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Бизнес

Как справляться с интернет-зависимостью и что важно развить в ребенке. Психолог

Магов и звездочетов в Кыргызстане постепенно сменяют психологи, популярность набирает культура обращения к специалистам по лечению души. Одна из самых популярных проблем сейчас — все больший отказ от реальности в пользу виртуального.

Кругом только и говорят о том, как опасна зависимость от смартфона и социальных сетей. Мы решили поговорить на эту тему с детским психологом в рамках проекта Мобильного оператора О! по защите детей в реальном и виртуальном мире O! Safe Kids.

На наши вопросы отвечает кыргызстанский психотерапевт, гештальт-терапевт, позитивный психолог, имеющий 10-летний практический опыт, Эльвира Шумакова. 

— Каково сегодня влияние интернета (социальных сетей) на реальную жизнь детей и подростков?

В нашем стремительно развивающемся мире интернет является отличным инструментом для того, чтобы идти в ногу со временем. Этот неисчерпаемый ресурс различной информации несет в себе как огромную пользу, так и при неправильном использовании непоправимый вред. Особенно это касается младшего сегмента общества – наших детей. Они, как никто другой, подвержены негативному влиянию неприемлемого контента интернета. 

— Какая именно опасность может грозить ребенку в интернете?

Их еще несформировавшаяся и крайне пластичная психика воспринимает любую информацию и без должного анализа внедряет ее глубоко в подсознание. Чем дальше эта информация от этических и моральных человеческих ценностей, тем больший вред она наносит неокрепшей детской психике, что может оставить неизгладимый след в уме ребенка и будет явно отражаться в его разговорах и действиях.

В интернете можно найти самый разнообразный контент. Это и нецензурная лексика, и пропаганда курения, употребления алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов, в интернете можно стать свидетелями неконтролируемого потребительского отношения, унижения на почве возрастных, половых, региональных, расовых, межнациональных различий, наткнуться на порнографию, сцены насилия... Все это может сломать психику ребенка и разрушить здоровую картину мира, такую необходимую для его гармоничного развития, что впоследствии, и то частично, сможет исправить только продолжительная личная терапия.

Также существует множество игр, ключевым элементом которых является насилие, что приводит к чрезмерной жестокости и снижению ценностей жизни и разрушает адекватное понимание действительности.

Но не только неприемлемый контент может навредить ребенку.

Также слишком большое количество времени, проведенное за гаджетами, может привести к нервозности, неконтролируемой агрессии, беспокойному сну и, как следствие, к переутомляемости.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться родители, — замедленное умственное и физическое развитие у детей.

— Как противостоять этому и что важно развивать в ребенке?

Вспомните себя в детстве! Мы фантазировали, сами придумывали сценарии игр и проигрывали их с игрушками и другими детьми. Это неотъемлемый компонент социализации ребенка. Сейчас дети увлечены компьютерными играми, причем очень серьезно. А долгое неподвижное времяпровождение также негативно сказывается на здоровье ребенка.

Умение выстраивать коммуникации в социуме — крайне необходимый жизненный навык, который может сформироваться только в детском возрасте.

Если не развить эту способность в детстве, уже являясь взрослым человеком, ваш ребенок не сможет качественно адаптироваться в обществе, не будет чувствовать себя счастливым и полноценным его членом.

— А как же современные реалии? Нельзя же просто запретить интернет и гаджеты?

Вы правы, интернет является не только источником проблем развития и нездорового функционирования детской психики.

Интернет также может принести много пользы ребенку, если будет использоваться с умом и порционно, сочетаясь с другими способами развития детского потенциала.

Психотерапевт Эльвира Шумакова

Интернет — ресурс, в котором можно найти множество развивающих логику, внимание, кругозор игр, фильмов и мультфильмов, техник, книг и много другого интересного. Просто часто бывает так, что родители физически не могут контролировать весь контент, просматриваемый детьми.

Технологии не стоят на месте, появляются новые, современные способы контроля. Используйте их!

В конце концов, сами будьте примером для ваших детей. Дети, как губка, впитывают все, что видят, и «отзеркаливают» поведение взрослых.

O! Safe Kids — приложение для Android и iOS создано для защиты детей в виртуальном и реальном мире. Приложение не только фильтрует шокирующий контент, но и позволяет:

  • всегда быть в курсе, где ваш ребенок;
  • защитить его от опасного контента;
  • ограничить время использования устройств и конкретных приложений по расписанию;
  • видеть уровень заряда батарейки в смартфоне;
  • видеть его активность в социальных сетях;
  • знать обо всех подозрительных ситуациях, например, о том, что ваш ребенок покинул установленный вами «безопасный периметр».

Приложение O! Safe Kids— социальный проект Мобильного оператора О!, подготовленный совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».

Пользоваться приложением можно бесплатно на базе тарифов «Переходи на О! + O! Safe Kids».

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