Как справляться с интернет-зависимостью и что важно развить в ребенке. Психолог

Магов и звездочетов в Кыргызстане постепенно сменяют психологи, популярность набирает культура обращения к специалистам по лечению души. Одна из самых популярных проблем сейчас — все больший отказ от реальности в пользу виртуального.
Кругом только и говорят о том, как опасна зависимость от смартфона и социальных сетей. Мы решили поговорить на эту тему с детским психологом в рамках проекта Мобильного оператора О! по защите детей в реальном и виртуальном мире O! Safe Kids.
На наши вопросы отвечает кыргызстанский психотерапевт, гештальт-терапевт, позитивный психолог, имеющий 10-летний практический опыт, Эльвира Шумакова.
— Каково сегодня влияние интернета (социальных сетей) на реальную жизнь детей и подростков?
— В нашем стремительно развивающемся мире интернет является отличным инструментом для того, чтобы идти в ногу со временем. Этот неисчерпаемый ресурс различной информации несет в себе как огромную пользу, так и при неправильном использовании непоправимый вред. Особенно это касается младшего сегмента общества – наших детей. Они, как никто другой, подвержены негативному влиянию неприемлемого контента интернета.
— Какая именно опасность может грозить ребенку в интернете?
— Их еще несформировавшаяся и крайне пластичная психика воспринимает любую информацию и без должного анализа внедряет ее глубоко в подсознание. Чем дальше эта информация от этических и моральных человеческих ценностей, тем больший вред она наносит неокрепшей детской психике, что может оставить неизгладимый след в уме ребенка и будет явно отражаться в его разговорах и действиях.
Также существует множество игр, ключевым элементом которых является насилие, что приводит к чрезмерной жестокости и снижению ценностей жизни и разрушает адекватное понимание действительности.
Но не только неприемлемый контент может навредить ребенку.
Также слишком большое количество времени, проведенное за гаджетами, может привести к нервозности, неконтролируемой агрессии, беспокойному сну и, как следствие, к переутомляемости.
Также слишком большое количество времени, проведенное за гаджетами, может привести к нервозности, неконтролируемой агрессии, беспокойному сну и, как следствие, к переутомляемости.
Еще одна проблема, с которой могут столкнуться родители, — замедленное умственное и физическое развитие у детей.
— Как противостоять этому и что важно развивать в ребенке?
— Вспомните себя в детстве! Мы фантазировали, сами придумывали сценарии игр и проигрывали их с игрушками и другими детьми. Это неотъемлемый компонент социализации ребенка. Сейчас дети увлечены компьютерными играми, причем очень серьезно. А долгое неподвижное времяпровождение также негативно сказывается на здоровье ребенка.
Умение выстраивать коммуникации в социуме — крайне необходимый жизненный навык, который может сформироваться только в детском возрасте.
Умение выстраивать коммуникации в социуме — крайне необходимый жизненный навык, который может сформироваться только в детском возрасте.
— А как же современные реалии? Нельзя же просто запретить интернет и гаджеты?
— Вы правы, интернет является не только источником проблем развития и нездорового функционирования детской психики.
Интернет также может принести много пользы ребенку, если будет использоваться с умом и порционно, сочетаясь с другими способами развития детского потенциала.
Интернет также может принести много пользы ребенку, если будет использоваться с умом и порционно, сочетаясь с другими способами развития детского потенциала.Психотерапевт Эльвира Шумакова
Интернет — ресурс, в котором можно найти множество развивающих логику, внимание, кругозор игр, фильмов и мультфильмов, техник, книг и много другого интересного. Просто часто бывает так, что родители физически не могут контролировать весь контент, просматриваемый детьми.
Технологии не стоят на месте, появляются новые, современные способы контроля. Используйте их!
В конце концов, сами будьте примером для ваших детей. Дети, как губка, впитывают все, что видят, и «отзеркаливают» поведение взрослых.
O! Safe Kids — приложение для Android и iOS создано для защиты детей в виртуальном и реальном мире. Приложение не только фильтрует шокирующий контент, но и позволяет:
- всегда быть в курсе, где ваш ребенок;
- защитить его от опасного контента;
- ограничить время использования устройств и конкретных приложений по расписанию;
- видеть уровень заряда батарейки в смартфоне;
- видеть его активность в социальных сетях;
- знать обо всех подозрительных ситуациях, например, о том, что ваш ребенок покинул установленный вами «безопасный периметр».
Приложение O! Safe Kids— социальный проект Мобильного оператора О!, подготовленный совместно с крупнейшим разработчиком в сфере информационной безопасности «Лабораторией Касперского».
Пользоваться приложением можно бесплатно на базе тарифов «Переходи на О! + O! Safe Kids».