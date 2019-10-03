Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше

Отличная новость от MegaCom! Теперь тарифное предложение MegaHome*, которое предлагает пользователям сразу мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, стало еще лучше.

Так, скорость домашнего безлимитного интернета увеличена с 20 Мбит/с до 25 Мбит/с. Кроме этого, ТВ-пакет обновлен 16 рейтинговыми телеканалами в высоком качестве, а именно: «Бокс ТВ Плюс», Cartoon network, «Киносвидание», «Мульт», Ru TV, Yoshlar, «Киномикс», Kinotear UZ, Sport Uz, ТНТ4 и другие.

Таким образом, за 1 тысячу 490 сомов в месяц вы получите более 120 наиболее смотрибельных ТВ-каналов в формате HD, высокоскоростной домашний интернет до 25 Мбит/с, две SIM-карты с бесплатными звонками между номерами, 5 тысяч минут внутри сети, а также 35 гигабайт дневного трафика и ночной безлимитный интернет без ограничений скорости.

Не нужно больше оплачивать мобильную связь, цифровое телевидение и домашний интернет отдельно.

Оплату сразу за три цифровые услуги, которыми пользуется вся семья, можно производить с одного мобильного номера, что, несомненно, очень удобно и выгодно.

Для того чтобы активировать тариф, необходимо оформить электронную заявку на сайте megahome.kg. Также можно обратиться по номеру 0555 00 80 00 или 8000 (для абонентов MegaCom).

MegaHome — отличное решение для всей семьи!

* Тарифное предложение действует для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах Бишкека, Оша и Чуйской области, где есть техническая возможность подключения. Технический партнер — ОсОО «Акнет», лиц. ГАС КР № 17-0110-КР, № 00-110-КР, 14-1090-КР.