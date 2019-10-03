ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей

ОАО «Международный аэропорт «Манас» передало более 500 книг специальной образовательной школе-интернату для незрячих и слабовидящих детей в Оше.

52 наименования книг на кыргызском и русском языках – учебные пособия для 1-11-х классов – были специально подобраны совместно с директором школы-интерната Айгуль Кудайкуловой.

Председатель правления ОАО «МАМ» Мурат Примбердиев отметил, что образование детей — это один из приоритетов для развития страны.

Директор специальной школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей Айгуль Кудайкулова выразила благодарность: «Нам очень приятно, что руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас» сделало такой подарок нашим детям. Для нас это имеет большое значение, так как фонд школьной библиотеки практически не пополняется».

ОАО «Международный аэропорт «Манас» поддерживает благотворительную акцию, цель которой — обеспечение школ страны учебниками с помощью объединения коммерческих и некоммерческих компаний.