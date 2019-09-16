Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет

Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву сегодня исполнилось 70 лет. Об этом сообщил коллектив ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Авиаторы Кыргызской Республики от всей души благодарят Кубанычбека Кудашевича за его успешный вклад в развитие гражданской авиации страны, поздравляют с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, удачи и огромного человеческого счастья.

Известно, что Кубанычбек Орузбаев занимал должность президента национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору» и руководил гражданской авиацией республики (1993-1996).

«Под его руководством открыты первые международные авиарейсы, приобретены воздушные судна, подготовлен проект реконструкции международного аэропорта «Манас», налажено сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации. Кыргызская авиация за этот период, преодолев тяжелый кризис, стала прибыльной и динамично развивающейся отраслью экономики страны», — отметили в компании.