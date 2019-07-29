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Бизнес

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE

Компания MegaCom регулярно расширяет зону действия своей сети и совершенствует качество связи по всему Кыргызстану.

В результате проведенных технических работ технология четвертого поколения запущена в селе Чаек Нарынской области. Для обеспечения достаточной емкости сети в условиях растущего числа абонентов в значительной степени улучшен сигнал 4G в Бишкеке и Оше, а также в селе Чымгент Таласской области. Кроме того, улучшено покрытие 3,75G в южной столице и селах Петропавловка Чуйской области, Чымгент — Таласской и Эпкин — Нарынской.

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной голосовой связью, быстрым интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке республики.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
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