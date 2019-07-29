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Бизнес

Пятьдесят кыргызстанцев с помощью Beeline получат высшее образование бесплатно

В головном офисе Beeline прошло награждение победителей конкурса «Поступай, как я». Пятьдесят выпускников школ Кыргызстана получили сертификаты о поступлении в один из лучших вузов Казахстана Almaty Management University. Всем им университет предоставил гранты на четырехгодичное обучение.

Поздравить своих новых студентов в Бишкек прибыли представители учебного заведения. Они рассказали, что выбрали самых талантливых, перспективных выпусников школ Кыргызстана, и отметили, что ожидают от них хорошей успеваемости и дисциплины. А родителям студентов обещали по первому же обращению предоставлять информацию о местонахождении их ребенка.

Конкурс стартовал в начале мая. Принять участие могли все желающие в возрасте от 16 до 20 лет, являющиеся выпускниками школ и колледжей 2017-2019 годов, владеющие русским или английским языком.

Условия были очень просты: представить результат общереспубликанского тестирования, зарегистрироваться на сайте конкурса и заполнить анкету. А самое главное — это написать письмо или видеообращение себе в будущее и опубликовать конкурсную работу в своем профиле в Instagram.

Конкурсная комиссия оценивала заявки на соответствие теме, информационную насыщенность, оригинальность, грамотность речи, качество видеосъемки. Также учитывались личные достижения участников.

В открытом голосовании выбрали 50 победителей из более 200 участников, получивших не менее 100 баллов. Среди победителей конкурса представлены выпускники как столичных, так и региональных школ.

Наивысшее количество баллов (318) набрала выпускница бишкекской школы-гимназии № 13 Алтынай Мадалиева, которая выбрала направление «маркетинг». Набрав 317 баллов, на втором месте расположился житель Токмака Улук Урматбеков, решивший специализироваться на информационных системах. Атаю Ринатову 312 набранных баллов позволили войти в топ-3 победителей.

Как признались многие победители конкурса, Beeline изменил их планы, открыв новые возможности. Например, Айгерим Асанкулова планировала поступить в Юридическую академию в Бишкеке. Теперь едет в Алматы обучаться менеджменту.

«Я сдала конкурсную работу в последний день по настоянию сестры. Написала о своих планах, мечтах, вложила всю свою душу. Когда узнала, что могу бесплатно обучаться в лучшем вузе Казахстана, была в шоке», — поделилась радостью Айгерим.

Данил Мельников о конкурсе узнал случайно, когда пришел в один из центров обслуживания клиентов для восстановления сим-карты, которой не пользовался год из-за учебы в США. «Я написал, что хочу открыть свою IT-компанию в Кыргызстане и выполнять заказы из других стран. Теперь я могу обучаться в Казахстане. Родители рады, что я из одной программы попал в другую и смогу учиться бесплатно», — отметил он.

Для Акчубака Рыскулова #ПоступайКакЯ был хорошим шансом, так как он планировал учиться в Казахстане. «Когда узнал о конкурсе, был очень рад и решил обязательно победить. Поэтому готовился основательно. Каждый день заходил на сайт конкурса, ждал результатов», — добавил он.

AlmaU является бизнес-вузом № 1 в Центральной Азии. У университета более 100 международных вузов-партнеров, что позволяет предоставлять студентам двухдипломные программы и академическую мобильность.
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