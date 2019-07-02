Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!

29 июня в Бишкеке с оглушительным успехом прошло выступление легендарной рок-группы в рамках масштабного музыкального фестиваля O!PEN AIR 2019. Настоящий подарок и незабываемое событие для бишкекчан устроили Мобильный оператор О! и культовый клуб столицы PROMZONA.space.

Это был невероятно душевный вечер будто со старыми добрыми друзьями, только друзей вокруг были тысячи! Музыканты давали концерт в столице Кыргызстана впервые.

«Здравствуйте, дорогие. Салам алейкум, Кыргызстан. Так, ну что... Спасибо, друзья за теплый прием. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады наконец-то быть в Бишкеке. Зеленый город, воздух хороший, но я могу много говорить хороших вещей. Спасибо вам, друзья, что пригласили нас... Песни сегодня будут разные, как наша с вами жизнь. И печальные, и веселые, и ироничные, и, может быть, даже трагичные, но это наша с вами жизнь. Счастья, света, Кыргызстан, всего самого хорошего вам! Поехали», — сказал Юрий Юлианович со сцены, и началось.

Шевчук порадовал поклонников старыми и новыми, еще не записанными песнями, беседуя со зрителями в промежутках между исполнением. Можно было поразмышлять о жизни вместе с музыкантами.

Народ подпевал и встречал одобрительным гулом каждую песню — как новую, так и давний хит. Солист рассказывал со сцены о музыке, о том, что он любит фольклор. О том, что так важно слушать песни, которые пели нам наши бабушки. Одну из них исполнила солистка команды Алена Романова. Ее исполнение потрясло и заставило сердце биться чаще.

Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что главное в жизни — это любовь. Больше ничего на этом свете не важно... Юрий Шевчук

«Любовь не пропала», «Не стреляй», «В последнюю осень», «Хиппаны»... Публика сходила с ума от восторга под любимые хиты и хором подпевала. Разговор со зрителем Юрий Юлианович продолжал и в песнях:

«...Ты, я — все получилось

Я, ты — Бишкек не случайно.

Нашей любви, что не изменилась,

Не все так печально

На площади в чайной...»

Юрий Шевчук читал свои стихи, а его слова тонули в море людской любви и бурных овациях.

Фото Владислава Ногая.

Спустя два часа Шевчук стал прощаться с Бишкеком. Представлены все музыканты и вот уже общий поклон зрителю. Музыканты скрылись за кулисами... Прощаться не хотелось! Еще несколько минут зрители звали музыкантов на сцену. И когда уже не верилось, что Шевчук появится, зазвучала мелодия песни «Родина» и музыканты вернулись. Сказать, что публика была в невероятном восторге, ничего не сказать.

На прощанье Шевчук подарил Бишкеку еще одну песню «Это все».

Происходящее на сцене транслировалось на экранах, высочайшее качество звука и светового оформления по достоинству оценили все зрители. 17-й музыкальный фестиваль O!PEN AIR 2019 стал эффектным и незабываемым шоу. Команда организаторов и партнеров выложилась на все сто, если не сказать вывернулась наизнанку.

Соцсети после концерта заполонили эмоциональные отклики:

ekaamato Самый душевный, трогательный и восхитительный концерт! «ДДТ» — одна из моих любимых групп, а Юрий Шевчук самый позитивный, добрый и эмоциональный человек, который наполняет своей нестареющей энергией стадионы! В конце мы расселись по организованным маршруткам, в которых мы продолжили свой концерт финальной песней «Это все». Все было замечательно, спасибо организаторам @o_mobile_operator @promzona.space за профессиональный уровень и исполнение мечты побывать на концерте «ДДТ».

zarina_1808 Open Air 2019, весело и душевно, спасибо организаторам!

brodnik_life Любовь не пропала, Немного устала, Но не пропала !!! Спасибо за это @ddt_band #openair2019.

azamat_kulmurzaev #openair2019, тонны звука и вкусной, разнообразной музыки, отличное настроение — то, что нужно для субботнего вечера.

_maral_d_ Это было чувственно! Ностальгично! Музыкально! Душевно! Впечатления еще не отпустили.