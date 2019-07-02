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Бизнес

У SUPER.KG очередной миллион!

SUPER.KG — первый информационный портал в КР с миллионом подписчиков в Instagram!

Официальная страница портала SUPER.KG в Instagram достигла 1 миллиона подписчиков!

Напомним, что месяц назад официальная страница газеты «Супер-Инфо» — основного партнера портала SUPER.KG — стала первым бизнес-аккаунтом, первой компанией и СМИ в Кыргызстане с 1 миллионом подписчиков.

Портал SUPER.KG со своей 13-летней историей занимает лидирующую позицию среди кыргызскоязычных сайтов. По результатам исследований компании «М-Вектор» в 2017-м портал SUPER.KG занял первое место среди информационных сайтов Кыргызстана. Также в этом же году он признан одним из лидеров СМИ, формирующих общественное мнение (медиаисследования Фонда «Сорос — Кыргызстан»).

Несмотря на большую конкуренцию среди кыргызскоязычных сайтов, у SUPER.KG в 2018-м, по данным Google Analytics, было более 436 миллионов показов (в 2017 году 336 миллионов), а в течение года более 1 миллиона просмотров ежедневно. SUPER.KG первыми достигли миллионной отметки не только среди интернет-порталов, но и в социальных сетях.

Полгода назад SUPER.KG стал обладателем серебряной кнопки YouTube, на данный момент число подписчиков на канале уже превысило полмиллиона.

SUPER.KG уже пять лет делится в Instagram главными ежедневными социально-политическими и другими интересными событиями. Быть первым в подаче информации, которая меняется почти каждую минуту, — это большая ответственность.

SUPER.KG выражает огромную благодарность своей миллионной аудитории читателей и партнерам за доверие и выбор.

Эти достижения для нас не предел!
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