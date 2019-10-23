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Бизнес

Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно

Банковский сейф — это безопасность

Сейфовая ячейка — индивидуальный банковский сейф, который банк сдает в аренду своим клиентам для хранения ценностей. Там можно хранить свои деньги, важные документы, ценные бумаги, ювелирные изделия и даже произведения искусства. Банковские сейфы находятся в специально оборудованном помещении «Бакай Банка» — депозитарии с видеокамерами под круглосуточной охраной, ограниченным доступом и оснащенным современными средствами защиты. Банковские сейфы бронированы и имеют ячейки различных размеров, что удобно для выбора — в зависимости от того, какого размера ценности вы захотите хранить. После заключения договора на аренду сейфовой ячейки вы можете быть абсолютно спокойны, ячейки имеют два замка, без наличия обоих ключей ячейку невозможно открыть. Доступ сторонних лиц, кроме вас, невозможен.

Полная конфиденциальность информации

После консультации со специалистом банка по использованию банковской ячейки специалист покидает помещение депозитария, таким образом информация о содержимом ячейки не может стать известной никому, что обеспечивает конфиденциальность содержимого ячейки. «Бакай Банк» гарантирует ее сохранность и неприкосновенность. Однако банковскую ячейку запрещается использовать для хранения живых организмов и предметов биологического происхождения, пожароопасных, взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих, наркотических веществ, оружия и других предметов/веществ/, запрещенных к хранению или ограниченных к обращению действующим законодательством КР, либо которые могут нанести вред сотрудникам, помещениям и охранным системам банка. В случае нарушения этих требований клиент несет материальную ответственность перед банком в размере причиненного ущерба.

Гарантия безопасности

В течение срока действия договора аренды индивидуальной банковской ячейки ее вскрытие сотрудниками банка без присутствия клиента может быть произведено только в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Кыргызской Республики, договором аренды и правилами. Банк освобождается от ответственности за сохранность содержимого ячейки в случае ее вскрытия без ведома клиента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Кыргызской Республики, договором аренды и правилами. 

Удобные сроки хранения

Вы можете арендовать сейфовую ячейку на любой указанный срок — от одного месяца до года, а дальше при желании клиента договор может быть продлен или закрыт. Небольшие сроки аренды особенно удобны в тех случаях, когда вы собираетесь в отпуск или командировку, или в момент, когда вы продали что-либо дорогостоящее и вам необходимо хранить сумму до дальнейшего применения вырученных денег. Помимо этого, «Бакай Банк» предоставляет скидки на долгие сроки (от шести месяцев) хранения, что, несомненно, делает хранение еще более выгодным.

Общие условия аренды:

  • гарантийный взнос — 4 000 сомов (возвращается клиенту в конце успешного завершения срока аренды);
  • штраф за утерю ключа — 4 000 сомов (в случае утери ключа возмещаются расходы банка из гарантийного взноса);
  • срок аренды — не менее одного месяц и не более 12 месяцев, договор перезаключается на любой удобный срок, кратный одному месяцу.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77. Телефон 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111.

Социальные сети: Facebook Instagram Twitter

Сайт: www.bakaibank.kg

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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