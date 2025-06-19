Бишкекчане возмущены вырубкой деревьев у бывшего детсада в центре города

На территории заброшенного детского сада на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя снесли деревья. Об этом 24.kg сообщила жительница соседнего дома.

По ее словам, теперь здесь деревья не защищают прохожих от палящего солнца.

«Они спилили совершенно здоровые деревья. Если из окна посмотреть, то по центру есть одно засыхающее дерево. А вот все остальные зеленые, видно — даже все веточки зеленые, все лежат уничтоженные», — сказала женщина.

Ей сообщили, что на месте спиленных деревьев построят детскую площадку и посадят елки.

Читайте по теме Детсад в Бишкеке, где можно снимать фильмы ужасов

«А дети будут в такую жару под открытым небом играть на этой площадке? Они сделали пустыню из этого цветущего детского сада. Мне сказали, что посадят елки, представляете? Где у нас в городе елки дают тень?» — возмущается бишкекчанка.

В Свердловской районной администрации сообщили, что работы, проводимые вблизи территории детского сада, связаны с удалением исключительно сухостойных и аварийных деревьев. «Решение о демонтаже принято на основании заключения профильных специалистов, так как данные деревья представляют потенциальную угрозу для проходящих мимо граждан», — заключили там.