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Агент 024

«Агент 024»: В микрорайоне «Улан-2» пешеходный переход ведет в арык

Житель микрорайона «Улан-2» прислал в WhatsApp-канал ИА «24.kg» фотографию пешеходного перехода, ведущего в арык.

«Молодые через арык перепрыгивают, а вот старикам тяжело. Тротуара в этом месте тоже нет», — сообщил читатель.

Это не единственная «зебра», ведущая в никуда. Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Скрябина и Юнусалиева (бывшей Маркса) пешеходный переход упирается в мусорные баки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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