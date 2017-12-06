Неловкая ситуация с российским спортсменом насмешила Интернет

Хоккеист Евгений Кузнецов, играющий за клуб Washington Capitals, попал в неловкую ситуацию, сидя на скамейке запасных во время матча. Об этом сообщил портал RG Digital.

Видеоролик опубликовали на официальной странице Национальной хоккейной лиги.

«Ну как же так! Никогда не оставляйте приятеля в таком подвешенном состоянии», — сокрушаются в подписи под твитом.

Спортсмен хотел поздравить коллегу Бретта Коннолли с успешной игрой, но тот не заметил Евгения. В итоге Кузнецову пришлось самому стукнуться о свой кулак.

Запись набрала почти 15 тысяч лайков и более 5 тысяч репостов. Комментаторы оценили забавный ролик и посочувствовали спортсмену.