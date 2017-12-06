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Агент 024

«Агент 024»: Вишневый BMW без переднего номера ездит по «встречке» в Бишкеке

Автолюбитель зафиксировал на свой видеорегистратор очередного нарушителя правил дорожного движения. Видео он прислал в WhatsApp-канал ИА «24.kg».

«Сегодня около 15.40 на улице Байтика Баатыра вишневый «БМВ» пятой серии дважды грубо нарушил ПДД, совершив обгон по встречной полосе: первый раз — на пересечении с улицей Карасаева, второй раз — на Кулатова, причем по самой левой встречной полосе. У него отсутствуют передние бампер и номер. Задний номер имеется и зафиксирован на видео», — сообщил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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