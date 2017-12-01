Бишкекчане требуют произвести перерасчет за недополученное тепло

Бишкекчане требуют от ОАО «Бишкектеплосеть» произвести перерасчет за недополученное тепло. Об этом они написали в социальной сети Facebook.

«Батареи еле теплые, а счета «Бишкектеплосети» будут как за горячие. Они обязаны делать какой-то перерасчет? Никто не сталкивался?» — поинтересовался Чингиз Керимбеков.

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» пояснили, что перерасчет производится по истечении одних суток плохого теплоснабжения по вине компании. Для этого следует вызвать контролера, который сделает замеры. Кроме того, нужно обратиться в техслужбу. Если тепла нет по вине компании, производится перерасчет.