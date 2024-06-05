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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке стоянку организовали возле памятника Аалы Токомбаеву

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Абдрахманова стоянку организовали прямо возле памятника Аалы Токомбаеву. Бишкекчанин просит закрыть въезд на тротуар. 

В районе перекрестка проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова машины заезжают на тротуар.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Та же ситуация на улице Садырбаева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Буденного поставили машину на и без того узкой дороге, из-за чего авто не могли разъехаться.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В селе Кок-Жар также паркуются на тротуаре. Чтобы обойти машины приходится идти по проезжей части.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/295828/
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