Чудаки парковки. В Бишкеке стоянку организовали возле памятника Аалы Токомбаеву

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Абдрахманова стоянку организовали прямо возле памятника Аалы Токомбаеву. Бишкекчанин просит закрыть въезд на тротуар.

В районе перекрестка проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова машины заезжают на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Та же ситуация на улице Садырбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Буденного поставили машину на и без того узкой дороге, из-за чего авто не могли разъехаться.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В селе Кок-Жар также паркуются на тротуаре. Чтобы обойти машины приходится идти по проезжей части.

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