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Павильон «Ак-Суу» в Бишкеке обещали отреставрировать год назад. Что сделано?

Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») обещали отреставрировать еще год назад. Тогда его и прилегающую территорию огородили.

С тех пор ничего не сделано. Фотографии 24.kg прислал читатель.

Он отметил, что объект находится в плачевном состоянии.

«Стоял забор год, написано было — реставрация. Забор убрали, а все как было, даже хуже стало. Статуя жабы опрокинута, вазоны расколоты, с крыши тоже исчезли скульптурные элементы», — сообщил бишкекчанин.

Напомним, павильон — памятник архитектуры республиканского значения, построен в 1938-м по проекту архитектора Александра Альбанского. Изначально он был деревянным, но настолько полюбился горожанам, что в начале 1950-х годов власти решили его увековечить, исполнив в камне.

На территории павильона были установлены 16 автоматов газированной воды и кассовый аппарат. В центре помещения на пьедестале установили фигуру девушки скульптора Ольги Мануйловой. Павильон принимал гостей в теплое время года с 8.00 до 23.00. Последний раз его реконструировали в 1980-х. 

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