Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что можно заехать на тротуар

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Остановка притягивает, как цветок пчел...» — прокомментировал фото очевидец.

Некоторые водители считают, что могут заехать на тротуар.

Другой водитель оставил свое авто на повороте на улицу Молдобасанова, перед пешеходным переходом.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На Южной магистрали машина стояла на зебре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения улиц Горького и Фатьянова постоянно оставляют автомобили вторым рядом.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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